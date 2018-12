Convivencia y buenos deseos

Estamos viviendo unas fechas en las que se promueve la convivencia y se expresan bue-nos deseos para el año venidero, esto ya de por sí es reconfortante en una época tan difícil como la que nos tocó vivir. En medio de tanta violencia y precariedad el reunirse con amigos y familiares sirve para darnos ánimos para sobreponernos a las difíciles circunstancias que nos agobian diariamente, el contacto humano que tanta falta hace a todos se multiplica y se adquiere esperanza para salir de esta mala situación nacional.Cuando no podemos ver a nuestros seres queridos con una llamada telefónica es suficiente para desearles lo mejor, el compartir los alimentos y el brindar por una mejoría es un gran aliciente en estos tan turbulentos tiempos que vivimos. En la religión judía esta época es llamada JANUCA y pondera los mismos valores, obviamente sin tratar el tema de la natividad de Jesús. Entre los cristianos es una fecha de gran relevancia espiritual.Si bien es cierto que los comerciantes han aprovechado estos días para ofrecer sus productos y muchas personas caen en la tentación consumista, también es verdad que podemos compartir buenos momentos sin la necesidad de las exageradas y famosas compras navideñas. También es verdad que en estas épocas aumentan los trastornos afectivos en aquellos propensos a sufrirlos y que se encuentran solos o se aíslan ellos.La depresión aparece con mayor frecuencia y se establecen líneas telefónicas de emer-gencia para quienes se sienten más tristes, encerrados y frustrados. Los intentos de suicidio aumentan y las consultas por males imaginarios o reales abundan en los consultorios médicos. Conviene tener presente esto cuando el profesional no encuentre otros datos para integrar un diagnóstico clínico, el ser humano es bio, psico, social.Somos una cultura que valora mucho los buenos sentimientos de hospitalidad, de ahí las posadas y nuestra tradición de asilo a los migrantes y desplazados por razones políticas aunque no faltan quienes se oponen a éstas buenas prácticas gubernamentales y aparezcan manifestaciones racistas o clasistas de repudio a estos migrantes obligados.También José y María huyeron de la violencia homicida y fueron recibidos en Belén donde nació Jesucristo en condiciones muy humildes pero acogido por los habitantes de ese pueblo que les dieron hospedaje en un establo y tuvo como testigos animales de granja y como cuna un modesto pajar como metáfora de aceptación de esas condiciones a pesar de ser el hijo y enviado de Dios para redimirnos de nuestros pecados y errores humanos.Del mismo modo, debemos alejarnos de la vanidad de las posesiones mundanas y de los falsos valores del consumismo y la presunción para acercarnos a una vida más compartida y cercana a los valores cristianos que con el ejemplo nos enseñó. Olvidamos con frecuencia que este mundo es transitorio y apelamos a los antivalores para justificar nuestro paso por él. Deseo a todos los amables lectores lo mejor en estas fiestas, una muy feliz navidad y un prospero, tranquilo y seguro 2019.