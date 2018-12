Desde el proyector

El 2018 está a punto de extinguirse, quedan muy pocas horas para despedir este crucial año en la historia de México. Un año convulso, violento y difícil en todos los aspectos. Nos despedimos de un periodo temporal que marca el inicio de una etapa nueva para el país.Ante los hechos que envuelven nuestro entorno como sociedad, el cine es un buen refugio para dejar de lado y por unos instantes, el panorama oscuro y pesimista que se vislumbra para el año venidero. Dejemos por unos momentos de polarizarnos y luchar en los extremos. Recibamos el año viendo algo amable, viendo una buena película.La oferta de películas que sobre el Año Nuevo no es tan amplia como las navideñas. La mayoría resultan malas, aburridas y simplonas. Tal es el caso de Año Nuevo (New Year´s Eve), dirigida por Garry Marshall. Estrenada en 2011, es una comedia romántica, llena de lugares comunes y amplia cursilería. Lo más destacable es su extenso y gran reparto, donde encontramos a Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker y muchos más.Existen otras películas que si bien no se centran en el tema del Año Nuevo, tienen pasajes que ocurren en tal fecha. Tal como ocurre en la cinta Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally…), es una estupenda comedia romántica, dirigida por Rob Reiner. Estrenada en 1989, protagonizada por dos grandes del género, Billy Cristal y Meg Ryan. Sin duda un clásico de la comedia que bien podríamos disfrutar para recibir el año.Pero mi película favorita sobre el tema y que marcó mi infancia es: Reportaje, filme de 1953, dirigido por el histórico Emilio “Indio” Fernández y fotografiado por el admirable Alex Phillips. Año con año, en cada Nochevieja, se transmitía por televisión abierta. Era casi una obligación del pueblo mexicano ver esta joya de nuestro cine.Reportaje es quizá la única película mexicana que reúne a casi todas las estrellas de la época de oro del cine nacional. Me llevaría media columna nombrar a todo el elenco, Arturo de Córdova, Jorge Negrete, María Félix, Tin Tan, Miroslava, son algunas de las luminarias que aparecen en este clásico del cine mexicano. Es una película que no tiene mayor pretensión que la de entretener. Es también un homenaje al periodismo de aquellos tiempos. Si Usted querido lector no ha visto Reportaje, le recomiendo que lo haga.Por lo pronto yo ya preparo una lista de títulos que veré en la víspera, y en el primer día del nuevo año. Aprovecho para descansar la pluma por unos instantes, en el 2019 hay mucho por escribir. ¡Feliz Año Nuevo!