Entra el Ejército a las refinerías

En un fulminante golpe, que nadie esperaba, cuatro mil miembros de las fuerzas armadas, tomaron 73 instalaciones estratégicas de Pemex, y seis refinerías, entre ellas la de Salamanca, Gto. Ing. Antonio M. Amor. Y quitaron al sindicato el manejo de zonas “restringidas” y estratégicas como es, ni más ni menos, el centro de Monitoreo del combustible en donde ni funcionarios podían pasar.En el contexto donde se presentó, en Palacio Nacional, El Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburos en Pemex, este jueves pasado, en su tradicional conferencia mañanera, el presidente Obrador denunció la existencia de una red interna en el gobierno y Pemex, que es responsable del 80% del huachicol y dio a conocer esta toma de instalaciones. Y la más importante es el centro de Monitoreo porque es el cerebro y centro de control por donde se está monitoreando todo el combustible que entra y sale. Estos pillos que manejaban este lugar estratégico se despachaban con la cuchara grande. Según lo que dice el presidente López Obrador, aquí había un robo diario de 200 millones de pesos que son 66 mil millones de pesos anuales, que es, ni más ni menos, el presupuesto anual de la UNAM y, el 10% de la producción nacional. El equivalente a 600 pipas diarias de 15 mil litros. Se detuvieron a 3 funcionarios, que son pocos, considerando la magnitud del robo. Yo creo que aquí había cientos o miles de coludidos con este enorme robo a la nación, incluyendo presidentes de la República como Fox, Calderón y Peña Nieto y se debe llevar esto hasta las últimas consecuencias como la detención de estos tres ex presidentes de la República, porque las escaleras se barren de arriba hacia abajo, como lo dice el propio Obrador. Con razón la gasolina está tan cara. Este robo descarado todos los mexicanos lo pagamos con gasolina cara.Se tomaron, por parte de las fuerzas armadas, 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, dentro de la que se encuentra una marítima; 12 estaciones de rebombeo, y el Centro de Control México; es decir 15 sistemas de distribución. De hecho de entrada, y debido a esta intervención militar, ya se redujo de golpe y porrazo un 17.4% el robo de combustible y se espera que en los próximos días, semanas y meses se siga reduciendo, hasta llegar a 0. Dijo el presidente Obrador, que solamente el 20% del huachicol o extracción clandestina de los ductos, provenía del crimen organizado y que esto era una “pantalla” para disfrazar el verdadero y enorme robo que provenía de las propias instalaciones de Pemex que era del 80%. Esto, como usted lo comprenderá, estimado lector, es sumamente grave. De esa magnitud era el robo y que Fox, Calderón y Peña, sabían perfectamente de este robo y lo toleraban. Que incluso ya hasta sabían que eran 16 mil millones anuales el monto del robo, aunque esto se disparó al final del sexenio de Calderón y con Peña.Y dijo, el presidente Obrador, que hacían parecer, los funcionarios de Pemex, que “únicamente era el hecho de que alguien se acercaba a un ducto y le extraía el combustible. No era así, Tenía que haber una complicidad desde adentro que permitiera que en el ducto siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar… Ya que existe un sistema para conocer la presión, (del combustible en los ductos) y hubo un día en que no se procedió a cerrar las válvulas, que era lo que se debió hacer, y ese día hubo una gran pérdida de combustible en un tramo de ductos”. Aquellos lectores que me hacen favor de leerme ya por años, se darán cuenta de que yo escribí varias veces, desde el periodo de Fox, que necesariamente había complicidad de los funcionarios de Pemex, porque se detectaba de inmediato una baja de presión al haber una toma clandestina y que ellos podían cerrar las válvulas para evitar ese robo, pero no lo hacían. Yo lo dije en esos tres sexenios que el robo de combustible era desde adentro. Los que quieran comprobarlo ahí están las hemerotecas del periódico am, y las municipales de Celaya y la región.Este plan contra el robo de combustible, comenzó el 20 de diciembre, a escasos veinte días de estar en el poder Obrador y, según lo dijo Octavio Romero, director de Pemex, bajó el robo de combustible un 50%. Si esto es así, es verdaderamente sorprendente y hay que aplaudirle a Obrador por este hecho sin precedentes. Así como lo he criticado, he reconocido y reconozco los hechos positivos que está haciendo. Aunque en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sigo pensando que fue un error y que debe y puede rectificarlo.POSDATA UNO.- Lo del “helicopterazo” de Moreno Valle y esposa hay mucha especulación y diferentes versiones. Hay la versión de que no están muertos, que fingieron su muerte para que no fueran encarcelados por el desfalco que hizo Moreno Valle, de más de 150 mil millones de pesos. Otros dicen que fue accidente. Otros que un atentado, incluso circula un video por internet de un misil llegando al helicóptero. Y los “canallas” dicen que fueron los radicales de Morena. Creo que hay que darle un poco de tiempo a esto para poder conocer más, cuando estén los investigadores extranjeros, de este asunto. Por lo pronto Durazo metió la pata al afirmar que no fue atentado, porque no se detectaron explosivos. Creo que fue muy aventurada y prematura esa afirmación.POSDATA DOS.- MUCHAS FELICIDADES A MIS ESTIMADOS LECTORES, POR ESTE NUEVO AÑO 2019. 