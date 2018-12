La pipa de la paz entre Federación y Guanajuato

En la mesa del Presidente de México, Diego Sinhue dejó una carta de buenos deseos.Pero muy pocos conocen el contenido de la carta. De la reunión de Diego y Andrés Manuel, sólo se conoció un escueto foto-tuit que deja a la imaginación muchas cosas. Lo único que trascendió es que el Gobernador llevó la misma lista de proyectos estratégicos que ya le había entregado al Presidente cuando visitó Guanajuato el 1 de octubre (antes de asumir como cabeza de México).Las peticiones que le recordó son: la ampliación de la carretera Silao-San Felipe; el puente en el Eje Metropolitano León-Silao con bulevar La Luz, en León; paso deprimido del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato; ampliación del Libramiento Empalme Escobedo, en Comonfort; ampliación carretera Salvatierra-Acámbaro; puente Téllez Cruces, en León; y la autopista Silao-San Miguel de Allende.Diego no dijo si hubo acuerdos tal vez porque 'del plato a la boca se cae la sopa', pero de manera extraoficial se supo de dos: el compromiso presidencial de sumar 120 millones de pesos adicionales para proyectos de infraestructura por definir, que en realidad es poco si se considera que en la lista de siete obras que pidió se necesitan 5 mil 480 millones de pesos, y un poco más para empezar.El otro super acuerdo fue que el Estado se haga cargo de concesionar la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende. De esta manera por fin sería realidad una promesa de hace 10 años.Si la Federación otorga el permiso para concesionarla, el Gobierno de Guanajuato puede concursarla y por fin sería realizada.Nada de repetir la maniobra de Miguel Márquez que madrugó a los guanajuatenses con la concesión a 30 años del Libramiento Silao. El ex Gobernador pensó que el “regalote” a Grupo México pasaría desapercibido al publicarlo en Jueves Santo en el periódico Oficial.En fin, el proyecto de la autopista Silao-San Miguel está muy adelantado.El derecho de vía está lista en alrededor del 60%, lo que entregaría Estado.La licitación para realizar la obra hace seis años era un hecho y fue puesta en marcha por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio anterior, pero tuvo que cancelarse porque la justicia federal concediera un amparo interpuesto por la comunidad otomí, que reclamó que el trazo previsto afectaba a sitios de riqueza histórica. Después se habló de la alternativa de modificar el trazo en litigio y así retomar el proyecto, pero ya nada pasó.La autopista que conecte las dos ciudades Patrimonio Mundial requiere de 3 mil millones según los proyectos.Aunque vale aclarar que la petición número uno que Diego le repitió al Presidente es la “Ampliación carretera Silao-San Felipe”, para la cual se necesitan alrededor de 1,377 millones de pesos.Esa fue una promesa firmada ante notario público durante la campaña del priísta Enrique Peña Nieto, pero el compromiso terminó en la ampliación a cuatro carriles de un tramo corto.Se trata de la carretera que conecta con la frontera norte, muy transitada y peligrosa.Un día antes de ser recibido en Palacio Nacional por el Presidente, Diego 'echó chispas' en un desayuno navideño con medios en contra de la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 porque no contemplaba recursos para los planes de infraestructura claves de Guanajuato.“Nos fue mal, se destina el gasto a programas asistencialistas no a infraestructura”, reprochó.Después del encuentro cara a cara, del que Diego decidió no dijo nada, no hubo más comentarios del panista en contra del Presupuesto Federal aunque nada se sabe si alguno de los proyectos fue incluido finalmente en el paquete que la Cámara de Diputados aprobó antes de la Navidad.Lo que sí trascendió es que AMLO tranquilizó a Diego con la promesa de que habrá recursos para las prioridades de Guanajuato, estén o no etiquetados para un proyecto específico.Diego también dice confiar en la palabra empeñada por AMLO de que concluirá el proyecto El Zapotillo (para el que se etiquetan 500 millones Presupuesto Federal ) y la rehabilitación de la refinería Antonio M. Amor, de Salamanca, para hacerla más segura, amiga con el medio ambiente, y productiva.El proyecto hidráulico fue prometido desde Vicente Fox, y el de Salamanca por Felipe Calderón y Peña Nieto. Se presumieron presupuestos millonarios para ambos, del primero hay una presa ya terminada al menos en una cortina de 80 metros, suficiente para abastecer a León y a Los Altos de Jalisco, no a la zona conurbada de Guadalajara, pero de la refinería nunca hubo certeza de la inversión que aterrizó.En el total del Presupuesto 2019 según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Guanajuato recibe un incremento real de alrededor del 3% respecto al 2018. La realidad es que las Aportaciones, y sobre todo las Participaciones, son las que nos salvan, pues son el mayor monto y se reparten por una fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal.Pero en las transferencias de Subsidios y Proyectos de Inversión, donde el Gobierno Federal tiene margen de maniobra para etiquetar, ahí sí le pegaron a los estados, y Guanajuato no fue la excepción.Por cierto el presupuesto estatal no tiene considerado un peso para esos proyectos, confían en AMLO.La Secretaría de Infraestructura tendrá poco más de 600 millones de pesos para obras, pero que serán prioritariamente de mantenimiento y mejoras a la red carretera, pero no para nueva infraestructura.Para enfrentar el problema de inseguridad y violencia en Guanajuato, hay que hacerle como los enfermos de alcoholismo, aceptarlo.El gobernador Diego dijo el viernes con la periodista Paola Rojas, en programa de cadena nacional “Despierta con Loret”, que con el combate al robo de combustible que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador espera que pronto se reduzca la violencia local.Y dijo: “En todos los delitos estamos por debajo de la media nacional, salvo homicidios dolosos”.Repitió que el robo de combustible se trata de un delito federal y genera el 80% de los homicidios dolosos, que en su mayoría se concentran en la zona de ductos (Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseos).La ecuación que plantea es simple: se termina el huachicol y regresa la paz a Guanajuato. Punto.Pero el problema delictivo de Guanajuato no es sólo el homicidio doloso.Basta que Diego pida un reporte de los datos oficiales para tener la película completa. Más ahora que él mismo advierte del riesgo de que al cerrar la llave de los ingresos huachicoleros a las bandas de la delincuencia organizada tomen la alternativa de financiarse con otros delitos (extorsión, secuestro).En un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad -en el promedio de octubre 2017 a octubre 2018- Guanajuato queda mal parado en: narcomenudeo, robo a negocio y homicidio culposo.En homicidio doloso pues ya no es noticia, somos cuarto lugar en tasa (delitos por cada 100 mil habitantes), después de Colima, Baja California, Guerrero y Guanajuato, y primero en total de víctimas.En narcomenudeo somos primero en carpetas de investigación con un promedio de 678.83 (en ese periodo anual), el doble del segundo lugar que es la Ciudad de México (317.17), y lejos del promedio nacional (141.72). Y respecto a la tasa se ubica en cuarto, sólo por atrás de Baja California, Chihuahua y Coahuila. Reporta Guanajuato un 11.42, muy por encima del promedio nacional que fue de 3.64.Otro delito que preocupa (sino al Gobierno si a los comerciantes) es el robo a negocios. Ahí Guanajuato es tercero en carpetas de investigación, detrás de Ciudad de México y Estado de México, y séptimo en tasa, después de: Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, Baja California y Tabasco. También ahí la tasa del estado, que es 9.32, supera al promedio nacional de 6.17.En homicidio culposo, si bien no se trata de un problema delictivo, sí lo es de muertes. Ahí Guanajuato tiene una elevadísima tasa de 2.95, le sigue Michoacán con 1.81 y el promedio nacional es de 1.16.El Observatorio Nacional Ciudadano señala: “En homicidio culposo, desde 2015 registra la mayor cantidad de víctimas y tasa por cada 100 mil habitantes. Pero se observa un comportamiento inusual en sus registros, mientras que a nivel nacional las muertes del 76.23% de estos delitos fue por accidentes de tránsito y el 21.46% con otro elemento; en el caso de Guanajuato es la única entidad donde ocurre lo contrario, el 34.44% fueron por accidentes de tránsito y el 65.56% con otro elemento. En este sentido, exhortamos a las autoridades correspondientes a revisar los registros de este tipo de delitos”.Otro foco de alerta es el delito de robo con violencia, donde si bien Guanajuato registra una tasa ligeramente por debajo de la media nacional (16.85 frente al 17.41), se ubica en el sexto lugar nacional, solamente después de Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Puebla y Baja California.Y hay que anotar que delitos como robo a vivienda y a transeúnte, no se denuncian, pero ahí están.En transparencia de la información pública hay municipios y partidos políticos reprobados.De acuerdo al último reporte de verificación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) de Guanajuato, hay más de 30 sujetos obligados que a estas alturas no les importa cumplir con la Ley de Transparencia que les especifica la información que deben hacer pública en sus portales de internet.Entre esos se encuentra Morena con un 58.7% de cumplimiento. El opositor más rudo del Gobierno Estatal no puede darse el lujo de ser candil de la calle y oscuridad de su casa. La secretaria general en funciones de presidenta, Alma Alcaraz, tiene que darse prisa en ponerse al día.Y peor está el Partido Nueva Alianza con el 23.4% y el PRD que de plano está en cero.Los otros partidos políticos con vida en Guanajuato tienen el siguiente índice de cumplimiento: PVEM (71.9%), PRI (81.7%), Movimiento Ciudadano (92.2%), y el Partido Acción Nacional (100%).De los gobiernos municipales todos deben cumplir con la Ley, pero más cuestionable es que no lo hagan los que tienen mayores capacidades instituciones para eso, algunos 'en capilla' son: San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Silao, Moroleón, San Felipe, Comonfort, Acámbaro, y varios más.A la obligación la última reforma legal sumó ya también a los sindicatos, y aparecen también sin cumplir la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) y la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos (ASTAUG).Ya no hay prórrogas, llegó la hora de que todo el que maneja recurso público informe, sin pretextos.El IACIP lleva este año 76 procedimientos de verificación, 19 derivados de una denuncia ciudadana. Se han generado cuatro medidas de apremio -tres a servidores públicos de Salamanca- y una a Morena.Ángeles Ducoing, presidenta, y Lorena Vela, la otra Comisionada del IACIP, deben pasar a un siguiente nivel en la exigencia, o cumplen con transparentar la información o vendrán sanciones. No hay más.Trabajadores sindicalizados y de confianza de la Refinería de Salamanca están a la expectativa sobre cuál será el siguiente paso que dará el Gobierno Federal encabezado por López Obrador, en torno al plan de erradicar el robo de hidrocarburos y el combate a la corrupción. Agrupaciones como la Alianza Nacional Petrolera, Movimiento Nacional Petrolero, desde 1995, habían denunciado ante la PGR, un supuesto vínculo de Carlos Romero Deschamps con el robo de hidrocarburos y a la fecha, la averiguación previa, junto con otras relacionadas con el despojo de bienes de los trabajadores sindicalizados, fueron archivadas.Algunos sindicalizados aseguran que los dirigentes han frenado las protestas con acciones como no entregarles apoyos de su contrato colectivo del trabajo, para que no se quejen contra ellos, pero que son miles los trabajadores que ya no quieren a Romero Deschamps, y en el caso de la sección 24, a Fernando Pacheco Martínez, ambos señalados por presunto enriquecimiento ilícito.Tras el incremento de vigilancia en instalaciones de Pemex, por parte de elementos del Ejército, Marina y Policía Federal para prevenir el robo de hidrocarburos, los líderes de grupos anti-Romero, insisten en que en realidad del total de trabajado-res de RIAMA, son una cantidad mínima los que podrían estar involucrados en el robo de hidrocarburos. Basta recordar que en octubre de 2013, 39 empleados y nueve conductores de pipas, fueron detenidos por la PGR en un mega operativo de la PGR por robo de hidrocarburos en RIAMA, que solo quedó en eso, pues el sindicato petrolero, defendió a los arrestados y los cuales fueron puestos en libertad unos días después porque no se les comprobó el delito.Del operativo antiordeña de ductos, dentro y fuera de la empresa de esta semana en RIAMA, hasta ahora no se ha visto movimiento de elementos del Ejército y la marina no se ha tenido presencia, habrá que esperar cómo evolucionan en los próximos días los operativos.