“Llámales por su nombre”

¿Qué por qué puse entrecomillas “la muerte”?, pues porque no vi cadáveres… En julio de 1997, por complicaciones quirúrgicas derivadas de operaciones estéticas para cambiarlo físicamente, murió o dicen que murió, Amado Carrillo, El Señor de los Cielos. Un año antes, en 1996, Arnold Schwarzenegger protagoniza “Eraser” (borrador), película cuya trama se centra en hacer parecer muertos (borrar) a “testigos protegidos” que declaran contra criminales, policías corruptos y narcos. La trama de la película parte de un principio: para mantener control a través del miedo, el crimen organizado perseguirá hasta el fin del mundo y castigará a todo aquel que le traicione (cualquier que traicione al narco y salga ileso, será un incentivo para nuevas traiciones) La solución planteada en la película de Arnold e imagino que en la vida real, fue simular (convincentemente) la muerte del testigo protegido (traidor o delator), porque a un muerto ya no se le persigue… La muerte de El Señor de los Cielos fue por causas tan idiotas (mala atención médica), que algunos proclives a creer en conspiraciones, me incluyo, creen que todavía vive. La muerte de Rafa Moreno y esposa tiene elementos similares; me explico: Rafael Loret de Mola (papá de Carlos Loret) señala: el helicóptero recorrió 5.5 kms. en 10 minutos, es decir, iba a 30 kms/hora, cuando podía volar a 200 kms/hora (¿?). Dos hipótesis: 1.- Se detuvo en el camino 2.- Deliberadamente iba lento para ser tiro al blanco; si se detuvo en el camino, pudo bajar pasajeros, si iba lento a propósito, pudo ser una trampa… Imagino, como es, que muchos respiraron aliviados con la muerte (o supuesta muerte) de dichos personajes, no solo por lo que estaban haciendo (prostituir la democracia, corromper y depredar Puebla), sino por lo que podrían hacer; no es secreto que ante la vergonzante, en mi opinión, decisión de Marko Cortes de cederle la coordinación del senado blanquiazul a Rafa Moreno, este quedó como el más visible aspirante del PAN a la candidatura presidencial en 2024, tampoco era secreto que sus relaciones con la maestra Gordillo y el PRI, del cual fue militante, lo convertían en una especie de “Maquiavelo” infiltrado en el PAN, como eran “vox populí” las relaciones del huachicol con el gobierno poblano (por corrupción, complicidad, ineptitud o permisividad), que le permitieron crecer exponencialmente en detrimento de la seguridad y del patrimonio nacional; obvio, tampoco quedó oculto el criminal endeudamiento en el que Rafa dejó a Puebla, solo comparado con el endeudamiento de Coahuila bajo las administraciones de los hermanitos moreira´s; por lo expresado, de la misma forma que muchos se beneficiaron de la corrupción que acompañó la carrera política de Moreno Valle, ¡muchos salieron perjudicados!, empezando por los poblanos, ello, sin tomar en cuenta la posibilidad de traiciones o incumplimiento de acuerdos mafiosos que se pagan con la vida (esto último es especulación mía) El punto es que enemigos no les faltaban y que los “amigos”, muchos de ellos, lo eran por conveniencia… ¡En fin!, dejemos de lado las especulaciones y pasemos a la sustancia; la decisión consciente de los mexicanos de no razonar, y es que solo en ese contexto puedo entender las críticas que recibió Gerardo Fernández Noroña por el tuit donde expresa: “Miren @RafaMorenoValle era terrible Su mujer, @MarthaErikaA su cómplice. Los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente del día de hoy.”Hace años el Consejo Nacional de la Publicidad (CNP) realizó una excelente campaña titulada: Llámale por su nombre, e invitaban a decirle corrupto al corrupto, ladrón al ladrón, etc. Con ese criterio, señalar de pillos a Moreno Valle y a su esposa no es ofensa, es descripción y debería reconocerse que el tuit de Fernandez Noroña fue descriptivo y respetuoso; él, al igual que yo, a nadie le deseamos la muerte, pero llamamos a las cosas por su nombre. Con ello en mente, no me queda más que compartir que coincido con el caricaturista Antonio Helguera, que tuiteó: “@ahelguera: Pues a mí no me molesta un presidente que habla directo y le dice neoliberalismo al neoliberalismo; fascistas a los fascistas y canallas a los canallas.”, y no es cuestión de filias o fobias estimado lector, llamar asesina a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ¡Fue una canallada!, producto de gente mezquina que busca lucrar políticamente con estridencias que pretenden ocultar la verdad y esta es que los Moreno Valle no fueron peritas en dulce, ni se santificaron al morir… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.