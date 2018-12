Sin perder el rumbo, feliz 2019

Ser parlanchina es una de mis grandes características, sudo las palabras, las cuales también se pueden escurrir en gotas por mis dedos al escribir. El parlotear en graves problemas me ha metido, desde el decir lo que pienso sin razonar consecuencias, hasta el agregarle dos que tres rizos que ni al caso venían; ya que les cuento si el mal humor ha hecho presa de mi garganta, las centellas como dardos pueden llegar directo al corazón más insensible.¿Cuántas veces he llegado a mi silencio con ganas de enterarme o de saber de y aquel torbellino me impidió llegar al objetivo? Son tantas que he perdido la cuenta. Controlar el impulso de decir, expresar y externar reconozco es bastante difícil, hay que sostener una dura pelea con el ego, mirarlo de frente y cuajarse a jarras para dominarlo. Más cuando se logra, una inmensa ola de satisfacción envuelta en delicioso aprendizaje llega a todo mi ser; esas experiencias son imborrables, las aprecio tanto que cada vez busco más morder y apretar el diente.Son muchas las personas a quienes he prestado oídos, logrando comprender cuán difícil es para quien escucha ese continuo e incesante tintinear, borboteo pegajoso que sale y escurre que, de tanto, ya no dice nada; por eso una vez más, reconozco gratificante seleccionar, observar, escuchar. Sinceramente admiro a quienes saben manejar con maestría su verborrea, dejando salir solo aquello que están decididos a asumir y en total responsabilidad vivir.Ayer el Señor López, una vez más, hizo gala de su locuacidad y quiero creer, que sin ánimo de ofender y quizá más en el ánimo de tranquilizar o poner “un-tate-quieto” volvió a polarizar, radicalizando su gobierno para unos en contra de los otros.Cuán desolador es que un mandatario únicamente desee gobernar a los que lo quieren, dirigiendo sus afanes para ellos los fáciles mientras que con palabras absurdas denigra a esos otros, en un absurdo afán de borrarlos, sin reconocer que al ofender evidencia su incapacidad para unir. Esto podría ejemplificarse con unos padres que solo quieren educar a aquellos hijos quienes son amables, amorosos, obedientes, dóciles; renunciando su paternidad con aquellos quienes parece nacieron con el “contreras” pegadito a su piel, untado a su ser.Es lamentable que un carácter sin dominio no le alcance para responsabilizarse del picor de su lengua, lo que quizá sea una gran verdad, pero radicalizada en esos cómo, es el tonito lo que hace pierda validez para transformarse en grosera e hiriente daga que mantiene abierto este abismo entre los unos y los otros.Hoy la nacionalidad, el sentido de patria, del bien y el mal está dividido, un líder locuaz, quizá con ganas, pero falta de oficio ha renunciado al principio fundamental del quehacer por el que tantos años lucho, pues según dicta el Art 89 sobre las facultades y obligaciones del Presidente fracción X de la Constitución mexicana…La solución pacífica de las controversias…el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos así como la lucha por la paz. Es lamentable que con sus arrebatos aliente la pelea alejándonos de la anhelada y necesaria transformación nacional.Ante estas lecciones, solo me queda concluir y resumir que para este nuevo 2019 me invito a un gran voto de silencio coloreado de prudencia que anime la reconciliación, pues de seguir así, temo perder el rumbo y usted, amable lector ¿a qué se invita?*Gracias queridísimo lector por esa tan oportuna reflexión, que dio pie a esta mi iniciativa personal. Feliz, mágico y bendecido 2019.Comentarios: [email protected]