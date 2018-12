Les sorprende el castigo



“Siempre he creído que Sergio (Ganem) es un hombre cabal y serio, no creo que tenga que ver, lamento mucho que haya sido justo contra su equipo, puedo pensar muchas cosas pero sigo creyendo en nuestra Liga, en que podemos hacer bien las cosas”.



“Afecta esto en el ánimo del equipo, pero aún así, creo que se vio a un equipo aguerrido, unido, estoy orgulloso de ellos porque han sabido mantener la armonía, se ha estado al pendiente de ellos”.

El presidente de, aceptó los adeudos de la institución con jugadores y cuerpo técnico, aunque también se dijo contrariado por la decisión que tomó la, al quitarles una victoria sobre, debido a esas deudas.(...) Es un acuerdo que tenemos con ellos, desde que se les contrata, se les comunica que puede haber retrasos debido a la manera en la que administramos el equipo... me sorprendió la decisión (de la Liga) porque creo que se apresuraron”, dijo el directivo deal finalizar el segundo duelo anteEl viernes, en el primer duelo de la serie ante la quinteta norteña,ganó en la duela; sin embargo, perdió el juego en la mesa por, debido a los adeudos que tiene con su equipo y cuerpo técnico.“Hemos estado tratando de conseguir dinero de otro lado para tener tranquilos a los chavos, pero eso no se logró. Algo que me llama la atención es que es la primera vez en la historia de una Liga en la que se toma una decisión así, en todas las ligas del mundo hay retrasos”, agregóes el equipo del presidente de la, lo que generó suspicacia en otros frentes pero no en el directivo leonés.Por otro lado,aceptó que en el reglamento, laexige a los clubes estar al corrientes en sus obligaciones financieras, aunque dijo desconocer si incumplirlas lleva a una sanción.“El reglamento dice que los equipos tenemos que estar al corriente de nuestras obligaciones, desconozco qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión; existen otros equipos que presuntamente tienen este tipo de adeudos,”, añadió.