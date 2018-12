Las 12 uvas por la Fiera, por su estadio y, sobre todo, por su golpeada afición

2018-12-30 20:44:23 | LUIS GERARDO LUGO | @geraslugo

Se va un año de pesadilla para el León y llega una nueva chance de renacer en todos los sentidos

Es el último día de 2018, se agradece que por fin termina un año de pesadilla para el León y desde este martes un nuevo chance para renacer como institución, equipo y en lo individual.

Este lunes por lo pronto comeremos 12 uvas verdes pidiendo deseos para un 2019 de euforia por los triunfos de La Fiera.

Primera uva: para que se salga del hoyo de los peores equipos. En este año La Fiera cosechó un mediocre total de 40 puntos de 102 posibles en la Liga MX y como local, ocho derrotas por solo cinco victorias.

Segunda uva: para que veamos no solo la primera piedra del nuevo estadio, sino que sean muchas más para darle cancha a la certidumbre y dar cortón al melodrama con Zermeño.

Tercera uva: para que se corte el dominio de Tigres y Monterrey. Entre ambos le metieron al León 13 goles en el año que cierra. Un terror tal que hasta el Chavo Díaz se daba por perdido contra los norteños.

Cuarta uva: que la defensa resurja como una muralla gigante y que esos 56 goles que permitieron se vayan al carajo. Si hay una línea que está en deuda es la defensiva, así que desde Cota pasando por Navarro, Mosquera, Tesillo, Osvaldo, Herrera y el hasta recién llegado Zúñiga, tienen que sacar las garras.

Quinta uva: que la directiva no escatime en el equipo a pesar de tener la construcción del estadio. Y no sólo me refiero a lo económico, también a la buena inversión de decisiones para formar el plantel.

Sexta uva: por el deseo de ver la consolidación de un valor juvenil en el León, una joya a la que ya no se le considere en bruto y que para ello se le permita tener minutos y responsabilidades para crecer aquí y no en otros lados.

Séptima uva: que Ambriz no repita la maldición del segundo torneo que sufrieron sus antecesores Tena, Torrente y Díaz. Además, que Nacho se supere así mismo, salga de su colchón y haga volar su imaginación con los jugadores que ahora tiene.

Octava uva: Que Mena, Macías y Ochoa se ganen el título de refuerzos y no se queden en meros petardos como lo hicieron Donovan, Barnes, Cecchini, Ramos, Cerato… Y bueno, en este deseo pedimos que Yairo, Meneses y Aquino aprovechen su segunda oportunidad, porque no se está para darles más.

Novena uva: en especial para que Walter González nos sorprenda, ya que apunta a ser el matón del área para La Fiera. La he dicho una vez y otra no está de más: no perdones, Comandante.

Décima uva: para que ‘Sambu’ tome su segundo aire, o el tercero, ya no sé cuál sería pero que sea, porque en la medida que juegue extraordinariamente será en beneficio del equipo.

Penúltima uva: para que no vuelva a pasar lo sucedido con Boselli y que a jugadores emblema como Nacho González y Luis Montes se les trate como héroes esmeraldas de mil batallas, si es que salen o concluyen aquí su carrera.

Última uva: Y la doce con todo el deseo de ver un León que se la parta en el campo, con hambre de victoria y que le devuelva a su afición el fervor por estar cada semana en el estadio vitoreando a sus guerreros. Que 2019 sea un año de éxito.

