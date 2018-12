Oscar 'Conejo' Pérez regresó a La Noria

Óscar Pérez regresó a La Noria, donde creció y se consolidó con el Cruz Azul. El hoy portero del Pachuca guarda buenos recuerdos y se mantiene al tanto de lo que sucede con el club cementero.

“Siempre es grato ver a gente amiga que sigue trabajando aquí. Creo que [las instalaciones] han mejorado, veo muchas cosas nuevas y ojalá que sigan así”, comentó el Conejo después del empate a tres goles entre La Máquina y Tuzos.

Pérez salió del Cruz Azul en 2008 y ha defendido otros colores en su larga trayectoria como guardameta de Primera División. A pesar de que su salida no fue en las mejores condiciones, el escudo sigue en su piel.

“Siempre pienso que les vaya bien, porque es una gran institución y la gente quiere verlos levantar el título”, agregó el veterano meta.

El Conejo lamentó la derrota de La Máquina en la final contra el América, pero aseguró que será contendiente para coronarse en el Clausura 2019, al igual que el Pachuca.

Óscar Pérez cumplirá 46 años de edad el 1 de febrero y todavía alarga su etapa como futbolista profesional. El Conejo no piensa en la edad, se enfoca en lo que su cuerpo puede aguantar.

“Estoy contento porque todavía puedo seguir haciendo lo que más me apasiona: jugar futbol. Todavía reacciono bien, me he sentido bastante bien físicamente y trataré de seguir aportando con mi granito de arena”.

Además de la competencia con Alfonso Blanco por la titularidad bajo el marco tuzo, el Pachuca contrató al costarricense Leonel Moreira.

“Viene a aportar”, atajó el veterano. “Llega de ser campeón y eso suma para el equipo. Vamos a ayudarle a que se adapte rápidamente y la competencia seguirá al 100 por ciento”, concluyó Pérez.