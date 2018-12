El Derecho de Gil Borja

Momentos para reflexionar… Puede ser cualquier día, pero bien vale la pena hacer un recuento cuando otro año se marcha y uno más viene en camino.



Quizá lo primero que hay que hacer es dar gracias por todo lo recibido; en ocasiones somos tendientes a pedir o quejarnos por lo que nos falta, pero dejamos de reconocer lo que tenemos.



México ha vivido momentos históricos y no sólo por el cambio de régimen político por el que votaron 30 millones de mexicanos, sino por acontecimientos que nos hicieron soñar, disfrutar y a la manera de cada uno, inclusive sufrir.



Fue un año en el que raro de ver, un Presidente mexicano le llevó expresamente la contraria a uno estadounidense, pues por fin y después de un clamor nacional se le dijo a Mr. Trump, que no soñara con que México pagaría su famoso muro fronterizo.



Los sinsabores vinieron para los amantes del futbol mexicano, pues a nuestra querida selección la situaron en el grupo de la muerte y aun cuando nadie apostaba con que México calificaría a la siguiente ronda, apareció el Chucky Lozano y metió el gol que a la postre haría historia, pues jamás se le había ganado en un mundial de soccer, y Alemania fue la víctima.



Poco duró el sueño, pues el seleccionado mexicano vino de más a menos, hasta ser eliminado por un cuadro que pasó a la posteridad por las “caídas de su estrella” Neymar.



Llegó el nuevo Congreso de la Unión y como nunca en los dos últimos siglos, se vio una disputa entre el equipo formado por el Legislativo con el Ejecutivo, en contra del Judicial; desde los años setenta, no se percibía lo que Jorge Carpizo denominó como el Presidencialismo Mexicano.



Falta de experiencia o exceso de confianza, vinieron errores en la propuesta del presupuesto para el 2019, pero contrario a lo acostumbrado, el titular del ejecutivo y parte de su equipo, salieron a manifestar que se habían cometido errores, lo que se agradece como un ejemplo de sencillez.



Lamentablemente lo que alteró el orden y puso a los juristas nerviosos y aún a las bolsas de valores e inversionistas nacionales e internacionales aun peor, fue la realización de supuestas consultas populares al margen de la ley, sin un método que permitiera comprobar los resultados y ejecución de planes y proyectos, inclusive antes de las consultas, así como anuncios en los cambios de leyes financieras sin un orden o certidumbre económica.



Se cierra el año con el fallecimiento de la pareja Moreno – Alonso, de manera extraña y al momento sin una explicación convincente de los hechos; sin embargo tanto detractores como defensores del nuevo régimen, lamentablemente terminaron en acusaciones mutuas que poco abonan a un estado de paz y tranquilidad.



Llega el 2019 y mi deseo es que, tanto en lo personal como en lo familiar, te vaya muy bien, esperando que la salud y las bendiciones abunden… Donde quiera que te encuentres y por supuesto que todos hagamos lo que nos corresponde, para que a México, le vaya mucho mejor.

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.



Hasta la próxima.