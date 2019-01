¿Tu propósito es viajar este año?, checa cómo hacerlo con poco presupuesto

Pensarías que lo más importante es el destino

Planea, planea, planea.

3. Busca vuelos con anticipación de 4 a 6 meses

4. El hospedaje

5. Si en algún sitio o app

6. Para dormir,

7. Si estás planeando un viaje

8.

puntos y beneficios

9. Se recomienda tener un colchón de dinero

10. ¿Qué hacer primero?

11. Evita ser impulsivo.

No te pierdas:

Empieza a empacar y toma nota de estos consejos de la consultora financiera Adulting para organizar tus finanzas y llegar lo más lejos posible al precio más bajo.Viajar no tiene que ser un lujo para el que hay que ahorrar durante años.; sin embargo, es posible que salga más barato todo si eliges la fecha primero. Estadísticamente, está comprobado que es más barato viajar en mayo, septiembre y octubre. Recurre a estos meses como primera opción.Hay veces que puedes tener suerte si reservas de último minuto, pero no siempre resulta así. La falta de planeación hace que pagues muy caro por algo que, en realidad, no es tan bueno. Empieza por un plan, por más obvio que parezca: cuántos días quieres viajar, qué clase de clima o paisajes quieres conocer y si vas solo o acompañado.. La consultora asegura que las estadísticas revelan que los martes en la tarde y en la madrugada, son los momentos cuando hay mejores opciones de precio para los boletos.es donde realmente puedes economizar lo más posible, si así lo deseas. Si vas solo o con amigos, los hostales serán tu mejor opción y, si vas en pareja, puedes dividir los gastos. Muchas veces, estar bien ubicado en un lugar sin lujos, puede parecer un poco más caro, pero a la larga, si eso te ahorra transporte y tiempo, seguramente será una mejor opción al final del viaje. Si vas a un destino de naturaleza, no dejes de considerar acampar, últimamente se ha puesto de moda y con instalaciones muy a gusto y a gran precio.encuentras una oferta, revisa si la puedes reservar y cancelar posteriormente, así podrás ir asegurando poco a poco el hospedaje y arrepentirte si lo necesitas.considera lugares como, en especial si vas solo. El hambre por conocer más destinos entre millennials ha dado pie a este tipo de hospedaje que, de forma segura y con ayuda de un local.que requiera de equipo especial, como una tabla de surf o esquís, evita gastar en algo que es probable que no usarás con frecuencia (o tal vez nunca más); además muchos destinos rentan hasta la ropa para protegerte del frío.Los viajes son una gran oportunidad de utilizar al máximo todos tusque has acumulado a lo largo del tiempo en tus tarjetas de crédito. Antes de reservar hoteles, consulta a Adulting para recibir una asesoría. O puedes hacerlo tú mismo llamando a tu banco para preguntar los beneficios que te da tu tarjeta.mientras avanzas con la planeación de un viaje internacional, de modo que cuando la moneda de tu destino baje, tú tendrás ya efectivo disponible, listo para aprovechar al momento. Y si no sabes dónde cambiar, sin duda, las casas de cambio del aeropuerto y del centro, son la mejor opción para hacer esto, en vez del banco.No te estreses. Empieza por el boleto de avión, después, ve sumando los demás gastos, como noches de hospedaje, paseos y comidas diarias. Recuerda consultar sitios de viajes como Tripadvisor para ayudarte a calcular el costo promedio de comida del destino al que planeas viajar. Por ejemplo, en México considera mil pesos, en Estados Unidos 50 dólares y en Europa, se recomienda llevar 60 euros por día para las tres comidas. Ojo, esto es un promedio en lugares de 3 estrellas, si quieres ir a cenar con velas y caviar, seguramente necesitarás mucho más.Entre más ahorres, tienes más posibilidades de acercarte a lo que realmente quieres.