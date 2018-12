Denuncian hubo rapiña en desbarranque de autobús de pasajeros

“Mi hermana traía su bolsa, con su celular, una bolsa con dinero, y nada apareció. Hubo mucha rapiña y las autoridades no dicen nada. Además nos quieren cobrar medicamentos, y están dando de alta a lesionados sin estar completamente sanos”, señaló Manuel, familiar de una de las víctimas.

Autoridades no resguardaron la zona



“La gente de Protección Civil ni siquiera supo qué hacer, cómo hacer los primeros respondientes como lo marcan los cánones internacionales para ese tipo de situaciones.

Todos buscaban soluciones por su cuenta, no había tablas, no se sabía qué hacer con los heridos, no sabían que hay convenios para llevarlos a hospitales autorizados; había un caos terrible por la falta de control de la autoridad. Fue un caos terrible”, lamentó.

Hasta rescatistas fueron víctimas de la delincuencia



“Llegó mucha gente, algunos sí ayudaban, pero otros sólo veían y hasta se llevaban pertenencias de los heridos”, dijo personal de Bomberos, que regresó al lugar del accidente del camión de la ruta 84.

Desaparecen juguetes



“Mucha gente venía del Centro con juguetes para el 6, pero, como vemos, ya no quedó nada, hay gente muy aprovechada”.

Se llevaron de todo



“Fue falta de coordinación, son trabajos de Policía, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, se hizo rápido, pero podemos mejorar”, finalizó.



“Mi sobrino acababa de arreglar unos papeles, les pido que si se llevaron sus pertenencias, dejen los documentos en el lugar del accidente, nosotros regresaremos en busca de ellos, son cosas que no tienen valor económico”, comentó un familiar de un joven lesionado en el accidente de camión.

