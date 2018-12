En entidades como Campeche, Sonora, Guerrero, Colima, Morelos y Tamaulipas superan los 10 minutos.

Llamadas de emergencia falsa

Cantidad de centros de atención

León es el más lento

El reto del programa de Gobierno



“Nuestro promedio son 30 minutos de respuesta, nuestro compromiso es reducirlo a 25”, se informó en el Gobierno Municipal.

Influyen varios factores en tiempo de respuesta



“Obviamente dependiendo del tipo de incidente ya es el tipo de atención que se les da. Los bomberos, la Cruz Roja, cada uno va teniendo tiempos específicos pero sí, en general la idea es reducirlo”.

Áreas con mayor número de llamadas



Las colonias que concentran el mayor número de llamadas reales son: Zona Centro, León I, San Miguel, El Coecillo, Jardines de Jerez, 10 de Mayo, Obregón y San Felipe de Jesús.

Bajan siete minutos en Irapuato



“Tenemos un promedio de respuesta actualmente de 10 minutos en la zona urbana” de todas las unidades de emergencia: Cruz Roja, Protección Civil, Tránsito y Policía, indicó. El promedio sube cuando tenemos un servicio en alguna comunidad rural. La unidad tarda en llegar 20 minutos hasta la más lejana y eso hace que vaya subiendo el promedio”, mencionó el funcionario.

Uso responsable del 911



“Tenemos proyectado terminar la Administración con mil policías por lo menos, esto nos va a permitir tener más unidades, tener más personal en el campo y obviamente esto permitirá tener menor tiempo en respuesta”, señaló.

Presume Celaya rapidez... en febrero

En las tres ciudades las corporaciones de Emergencias y Seguridad Pública tardar más de 10 minutos en llegar a un reporte, revela un diagnóstico de la organización Causa en Común. Las llamadas de emergencia falsa son un factor que impacta en el tiempo de respuesta, destaca el diagnóstico. Guanajuato establece en sus sanciones, en particular a quienes emitan llamadas de emergencia falsas. Tan solo en León, de acuerdo con datos del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) con corte al 27 de diciembre. De acuerdo con el diagnóstico y es el Estado que más tiene. Le siguen Querétaro con 19 y Jalisco con 12. También es la segunda entidad que más recursos destinó este año a los Centros de Atención a Emergencias, con 436 millones 626 mil pesos, sólo superada por Ciudad de México que invirtió más de dos mil 833 millones de pesos. León es el municipio con el tiempo de respuesta que más supera el promedio nacional. Del 1 de enero al 27 de diciembre de este año, el Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo (C4) de León recibió dos millones 346 mil 518 llamadas de emergencia a través del 911, de las que 888 mil 649 eran reportes reales que fueron atendidos por las diferentes áreas de Seguridad Pública. El pasado 10 de diciembre, cuando se presentó el nuevo programa de Seguridad Pública de León, la Presidencia Municipal informó que uno de los objetivos era disminuir los tiempos de respuesta. Víctor Aguirre, director del C4 en León, dijo que 9.3 minutos "es un estándar internacional, entonces cuando lo empiezas a tropicalizar en el país, al estado y a la ciudad va variando un poco". Indicó que como parte del programa de Gobierno su meta es bajar entre 15 y 20 minutos. Aclaró que en el tiempo de respuesta a una emergencia influyen diferentes factores como el crecimiento de la ciudad y el número de colonias nuevas y zonas industriales. Para disminuirlo una estrategia es la división de la ciudad en siete sectores y 145 zonas de patrullaje, que se hará a partir de 2019. Además del aumento de mil 300 policías en los próximos tres años y tener más unidades para dar una mejor atención. Bajan siete minutos en Irapuato, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Recordó que en 2016 cuando inició el servicio del 911, el tiempo de respuesta era de 17 minutos y se redujeron siete. Y aunque el tiempo de respuesta depende de factores como la distancia, el día y la hora en que ocurre la emergencia, dijo que esperan mejorar con el aumento de policías y vehículos. Cortés Zavala informó que en el Centro de Comunicaciones de Irapuato (Cecom) se recibe un promedio de 55 mil llamadas al mes, pero unas 43 mil no son emergencias, "son niños jugando, personas que hablan y cuelgan, personas que hablan para ofender al operador". Entre 11 mil y 13 mil son realmente llamadas de emergencia, por eso exhortó a hacer un uso responsable del servicio. En Celaya, de acuerdo con la última información de la Dirección de Policía Municipal los reportes al 911 solicitó datos recientes al área de Comunicación Social, pero no obtuvo respuesta. En febrero pasado el ex director de la Policía Municipal, Jaime Rosales Miranda, informó que los reportes eran atendidos en máximo 10 minutos, aunque había quejas de ciudadanos porque el tiempo de respuesta a los reportes policiacos era a veces mayor a una hora, y otras nulo.

