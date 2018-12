En México por ser moreno, con sobrepeso o VIH, están ‘condenados’ a sufrir esta situación

“Hay muchas formas de discriminación, entre las más comunes podemos encontrar la negación de algún derecho y el rechazo hacia otras personas. “El comportamiento discriminatorio por negación de derechos sucede la mayoría de las veces por la apariencia física. Las personas de tez morena, con sobrepeso o con rasgos indígenas son las más afectadas. En contraparte, la discriminación expresada en rechazo social ataca más a jóvenes, trans, gays, lesbianas, bisexuales o personas con VIH”, indica el estudio.

Los estados en los que se presenta un mayor grado de discriminación hacia la comunidad LGTTTBI son
Y en las entidades donde más hay prejuicios negativos acerca de los jóvenes son
Cuatro de cada 10 personas no heterosexuales han sido discriminadas por su orientación sexual.
El 72% de los transexuales considera que sus derechos se respetan poco o nada.
El 42% de los jóvenes y adolescentes consideran que sus derechos y opiniones no son tomadas en cuenta.
Cuatro de cada 10 hombres adultos dijeron que no rentaría un cuarto de su vivienda a un transexual.
Cinco de cada 10 hombres adultos aseguraron que no permitirían que su hijo o hija se casara con alguien de su mismo género.
Seis de cada 10 mexicanos consideran que no es justificable que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja.
Cuatro de cada 10 hombres adultos dijeron que no rentarían un cuarto de su vivienda a alguien con VIH/SIDA.
Seis de cada 10 hombres adultos dijeron que no permitirían que su hijo o hija se casara con alguien con VIH/SIDA.
Cuatro de cada 10 hombres adultos consideraron que convivir con alguien que padece VIH/SIDA siempre es un riesgo.
Cuatro de cada 10 jóvenes o adolescentes aseguraron que sus derechos se respetan poco o nada.
Cuatro de cada 10 hombres y mujeres adultas dijeron que no rentarían un cuarto de su vivienda a una persona joven.
Cuatro de cada 10 mexicanos consideran que es muy justificable llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina.
Seis de cada 10 hombres adultos aseguran que la mayoría de los jóvenes son irresponsables.
Dos de cada 10 jóvenes han sido discriminados en la calle, el transporte, trabajo, escuela o en su misma familia.
Dos de cada 10 jóvenes aseguran que tienen falta de oportunidades para seguir estudiando.
Casi 80% de los mexicanos está de acuerdo con el prejuicio de que todos los jóvenes que no estudian ni trabajan lo hacen por flojera.