Negligencias en el IMSS provocaron muerte de dos personas y que niño perdiera un testículo

NADIE LO TOMÓ CON SERIEDAD Y FALLECE

NO LE DIERON DIAGNÓSTICO ADECUADO

NIÑO PIERDE TESTÍCULO

CNDH RESPONDE ANTE SEGURO SOCIAL

En todos los casos, larecomendó al, en coordinación con la, la reparación integral a las víctimas, que incluya compensación justa, atención médica, psicológica y tanatológica.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió tres recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por negligencia médica en las que dos personas murieron y un paciente perdió un testículo.fue un paciente que permaneció 14 días internado en el Hospital Regional 25 en Iztapalapa, con cuadro de obstrucción intestinal, y a pesar de haber ingresado por el área de Urgencias no se detectó requerimiento quirúrgico y se le brindó tratamiento conservador a base de medicamentos.Sin embargo, a pesar de que su estado de salud empeoraba, no se tomaron medidas mayores ni se le intervino quirúrgicamente, sino hasta que los diagnósticos médicos indicaron choque séptico y foco infeccioso que derivó en paro cardiorrespiratorio y posterior fallecimiento., según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se debió a lade una apendicitis aguda en una paciente del Hospital Rural-Prospera 54, en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, produjo su fallecimiento.La Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas recibió la queja y de acuerdo con su investigación determinó que los médicos del Hospital Rural incumplieron su deber de garantizar atención médica oportuna y de calidad., ocurrido en el Hospital General Naucalpan, Estado de México, se acreditó que un médico incurrió en negligencia por omisión y falta de cuidado, pues el mismo día que operó a un niño de orquiectomía (extracción del testículo derecho afectado por un traumatismo) lo dio de alta.El médico no tomó en cuenta los factores de riesgo que presentaba para una torsión testicular contralateral como eran: su edad, la manipulación quirúrgica y habérsele realizado una fijación testicular.Ello contribuyó alpor isquemia y necrosis y a su extirpación posterior a pesar de ser la única glándula sexual viable.Lo anterior tiene como consecuencia que la víctima requiera manejo médico integral por los servicios de endocrinología, pediatría, traumatología y ortopedia, psiquiatría, psicología y nutrición, de por vida.Ante estos casos larecomendó al Seguro Social, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la reparación integral a las víctimas, que incluya compensación justa, atención médica, psicológica y, en los dos primeros, tanatológica.También sugirió capacitar al personal de los mencionados hospitales en materia de derechos humanos, así como del conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas y someterse al proceso de certificación y recertificación ante los Consejos de Especialidades Médicas para brindar un servicio adecuado y profesional.Aunque ocurrieron en distintas fechas previas a la llegada de las nuevas autoridades del Instituto, se deberán dar seguimiento a las recomendaciones, indicó el organismo en un comunicado.Con información de Animal Político.TODOS ESTÁN LEYENDO AHORA: