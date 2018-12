"La causa que origina el incendio es porque se aplica o se arroja una flama abierta, digamos un cerillo o un papel encendido sobre un combustible que puede ser papel, cartón, madera, prendas de vestir, cobijas, esto al arrojarse al lugar donde se identifican los focos de incendio es lo que origina el fuego que no se puede controlar y se propaga de inmediato y causa los daños que se describen. Hay una persona que aún no se localiza, no sabemos si está dado a la fuga o qué fue lo que pasó”, dijo la titular de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría de Justicia capitalina, Margarita Vázquez.