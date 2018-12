Castigan a soldado por no obedecer una orden por WhatsApp

Defienden no era el medio idóneo

Todos están leyendo:

¿Un grupo dees el canal adecuado para dar una orden del servicio en la cadena de mando militar?El director deconsidera que sí, pues ha impuesto una sanción de, de Segovia, por una falta disciplinaria grave consistente en no atender las instrucciones de un superior.El instructor acusa al soldado de no cumplir la orden deque debía llevar a una comisión de alumnos a un tanatorio en Madrid, con motivo del fallecimiento de un exdirector de la academia.Según el expediente, la orden se transmitió por el grupo de WhatsApp al que pertenecían los“con carácter voluntario” y que se usaba, “de forma acordada y aceptada”, como “medio habitual para la transmisión de órdenes”.La defensa del soldado alega que, que no tiene carácter confidencial y puede ser manipulado, “no es un medio idóneo, ni legítimo y, menos aún, autorizado para transmitir órdenes del servicio”.El mensaje decía: “Hace falta mañana un autobús para llevar gente al tanatorio...” y alegan también qu