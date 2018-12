Caerle al líder

Excelente estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador el tomar la refinería de Salamanca con el Ejército. Es sabido desde hace décadas que el problema del robo de combustible tiene su cómplice en el enorme sindicato petrolero, los verdaderos dueños de Pemex. Esta semana la Dirección General de Pemex y el Presidente avisaron que -por fin-, el Gobierno Federal tomaría por la fuerza las instalaciones estratégicas para controlar los sistemas de monitoreo del transporte de combustible.El diagnóstico es sencillo: una parte importante de las muertes y la violencia y la inseguridad que tiene nuestra región se debe al llamado “huachicoleo” y contra esto no pueden hacer nada las autoridades estatales ni municipales y menos nosotros la sociedad. Es un asunto completamente federal.Guanajuato, antes un estado tranquilo, está hoy en el top de las entidades con mayor número de asesinatos por dinámicas como el robo del combustible. Y aunque es un asunto de carácter federal, el Gobierno Estatal no tenía ni competencia, ni el poder para poder controlarlo. Tenía que entrarle sin miedos, el Gobierno Federal.El llamado Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex entró en acción y ya redujo esta semana en 17% el robo de combustible en el país, con el cese de funcionarios corruptos. AMLO dijo que cuatro mil efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron el control de 58 instalaciones clave de Petróleos Mexicanos en las que trabajadores sindicalizados impedían el acceso al personal de confianza.La toma de la refinería nos anuncia tiempos buenos para el año próximo. No sólo para que el erario nacional pueda tener mayores ingresos y con esto generar más desarrollo, sino porque se tendrá el control del sistema de monitoreo que es donde se fuga la información del transporte y que llega precisamente a las redes del pillaje.Al igual que las instalaciones estratégicas de energía que tiene la CFE (Comisión Federal de Electricidad), el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), las de Pemex deben ser resguardadas y monitoreadas por personal del Ejército. El análisis que hizo la nueva administración de Pemex era contundente: con el robo de combustible en los últimos tres años se habría podido construir una nueva refinería.Es decir, por más que se optimizara la producción, por grande que fuera la reducción de costos, no podía mejorarse la productividad si el robo de combustible siguiera creciendo. Dado que no se puede hacer nada para reducir la enorme plantilla de personal de Pemex que ya no es necesario pues el contrato colectivo es tan generoso que sangra a la empresa, el camino que quedaba era controlar las mermas.La cadena del robo de combustible solo puede entenderse con la complicidad de los trabajadores de Pemex como numerosos analistas lo han señalado, pues la información privilegiada de planos, presiones, gastos, tuberías, horarios, sólo la tienen los trabajadores de Pemex. Esta información es clave para saber dónde y a qué horas, “ordeñar” los ductos.Esto no había sido posible desde hace 30 años. Lo intentó Salinas de Gortari aprehendiendo a la Quina. Pero ninguno de los sucesivos Presidentes había querido enfrentar al líder sindical, a Carlos Romero Deschamps.Ni la opinión pública conociendo por los medios de comunicación de su riqueza inexplicable, había podido ejercer presión para que éste pudiera perder el control del poderoso sindicato.Pero al ser éste personaje un aliado del PRI y del PAN y caer éstos en desgracia, y al perder este individuo el fuero constitucional a cuyo cobijo estuvo viviendo siempre, el balance de fuerzas cambió.El saqueo a Pemex había sido tan monumental en los sexenios anteriores, que no era posible seguir operando a la paraestatal con la cantidad de mermas en sus ventas producto de la extracción ilegal de combustible de los ductos.La 4T lo está haciendo bien: sólo cambiando dirigencia, creando un sindicato alterno, investigando al eterno líder, es como se podrá reducir el robo del combustible que reduce las ventas y, por tanto, los ingresos y, así, los impuestos que Pemex paga.No será fácil lograrlo. Quizá no veamos sino sólo advertencias de AMLO a Romero Deschamps para que no se oponga a la intervención que el gobierno morenista ya hizo a las instalaciones de la refinería de Salamanca.Pero el solo hecho de cambiar el discurso oficial para este pillo como lo hizo el Presidente esta semana, podría iniciar una nueva etapa de independencia del poder político con el sindicato petrolero.Es probable que no veamos en la cárcel al líder, pero sí, que, al perder el control el sindicato, se reduzca considerablemente la merma en las ventas.Si Pemex continúa con la caída de la producción, si reduce las licitaciones para explotación de aguas profundas, si la productividad de los trabajadores (número de barriles/número de trabajadores) sigue reduciéndose, si la calificación crediticia de Pemex sigue a la baja, las cosas sí se complicarán para ésta que todavía es, la mayor empresa del país.Guanajuato pronto deberá ver reflejado en menor número de muertos la estrategia del gobierno federal.Si se dan elecciones libres, Romero caerá. Los petroleros han votado claramente por Morena. La victoria en el municipio de Salamanca lo confirmó.En condiciones de libertad, los petroleros echarán fuera de la Secretaría General a uno de los peores ejemplos de corrupción y de enriquecimiento al amparo del poder que ha tenido México.Condición necesaria, aunque no suficiente, que le caigan al líder, para sanear a Pemex. ¿Lo hará AMLO?