Corrupción en las arterias del poder

“Quien roba en las altaso bajas esferas reparte,‘salpica’ para crearsilencio y complicidad”.Certeza histórica.Los hurtos en Petróleos Mexicanos no son ninguna novedad, lo sorprendente es que sea el Presidente de la República el que ventile tan grave asunto y que unos cuantos actores rapiñeros quienes resulten denunciados y procesados. Esto último porque la cadena delincuencial seguramente es larga.Al primero que se descubrió y encarceló por asunto de esta índole fue a Jaime J. Merino, superintendente en Veracruz.Su forma para saquear a la paraestatal fue hábil y hasta cierto punto sencilla: creó pipas que acarreaban el combustible poniéndoles un doble fondo. ¿Cuántas? Jamás se supo; pero una parte era para venta y la otra aumentaba la fortuna del funcionario.Nadie pudo, en su tiempo y menos ahora, hacer un cálculo de la riqueza que amasó, ni tampoco los “tapaderas” que convirtió en ricos.El hecho resultó que este personaje fue a dar con su humanidad a la cárcel; se le instruyó proceso para recibir una leve sentencia. Recuperó su libertad prontamente y... claro: ¡a darle vuelo a la hilacha con la fortuna de los mexicanos!Los que dentro de la empresa estuvieron en calidad de cómplices no fueron procesados, al menos jamás se supo y tampoco merecieron pena alguna. El solo, según esa realidad jurídica, hizo todo. ¡Qué descomunal absurdo!Ahora AMLO Presidente ha desnudado el robo llamado “huachicoleo”, señala de dónde viene y los involucrados, no de ahora contados los mandatarios que hicieron cero caso de las denuncias.Lo ominoso es que deslicen la idea de una consulta para que se defina si se procede o no contra quienes resultan cómplices por omisión. ¡Vacio procesal de dimensiones sin paralelo en la historia! Peor: López Presidente ya los perdonó.Por esa actitud la rapiña se repite y se va al infinito. Si lo dudan mis pacientes lectores aprecien nada más el fenómeno de los “moches”.¿Qué quiere decir la palabreja? Ni más ni menos que me des una parte de lo que traes.Va un ejemplo clarito: Un pasajero sube al camión urbano o baja de él, es lo mismo; entonces un sujeto le pone filero pegadito al cuerpo y le dice al oído: “Móchate”. La víctima lo entiende y responde que no trae nada. “Lo que sea”, exige el ladrón y evita que lo vean. Da cartera, celular o algo el asaltado para que el bandido huya de inmediato.Pues en nuestro municipio, León, el “moche” para las obras públicas era de 13% del costo total de cada caso, que el ingeniero constructor debía entregar a quien autorizaba.En cierta reunión de profesionales de ese ramo con el Presidente Municipal del momento, el dirigente del Colegio denunció tal práctica. ¿Qué ganó? Nada, bueno más bien que no le volvieran a asignar ni una obra chiquita.Cero al delator.De ese tipo de mecanismo corrupto se ha construido ya toda una no leyenda, sino historia. Y los actores, muy horondos, con una falsa dignidad, por ahí andan saltando de curules a escaños, con la conciencia pestilente pero su frente en alto. ¿Por qué ocurre así? Bueno, es que el sistema político manda veneno a sus propias entrañas.Me van a reclamar claridad. Ahí va otra vez: de buenas a primeras, en la Cámara de los diputados federales y desde luego que con la complacencia de los Presidentes de la República en funciones, se tomó el acuerdo de que tales representantes populares, hombres y mujeres, recibieran una partida del erario a efecto de que la derivaran a los municipios cuyos alcaldes realizaran gestiones para obras.En la ingenuidad de los tontos todo parecería terso, honesto; se le daría más a quien le urgiera. Pero resultó que el “moche” apareció y se hizo vulgar. Pasó lo que con la Llorona, que nadie la ha visto. Quien conoció de las tajadas para los diputados generosos, fueron sus carteras o cuentas bancarias; pero ellas por naturaleza son mudas, no hablan, únicamente engordan.Cuando algo de esa trapacería quiso ver la luz, los afectados amenazaron indignados y retornó su silencio cómplice.Como esa mancha no se ve y menos se siente, hay andan los expertos en “moches” saltando de puesto político a cargo administratvo, con su credencial de “mochilandia” escondida en donde guardan sus intimidades. ¿La moral? Para ellos es un árbol que da moras.Y a todo esto ¿qué nos extraña que el ex inquilino de Los Pinos haya acarreado hasta con las toallas millonarias que Fox dejó, si es que las dejó?El perro y los pericos eran de Peña Nieto, pero los cuadros, mobiliario y demás enseres seguro se habían adquirido con dinero del pueblo.Se muestra que quedó la ex casa presidencial pelona, o sea vacía. Antes no acarrearon con plantas, paredes y pájaros de los jardines a manera de recuerdo.Y como dijo AMLO que él Presidente no va a perseguir semejantes abusadores, bueno, pues entonces los ladrones referidos... ¡están a salvo!Un alcalde de Lagos de Moreno, Jalisco, debe haberles dado cátedra a no pocos políticos. Ocurrió que un día su consorte, mujer o esposa le comentó angustiada que la gente del pueblo hablaba muy mal de ellos, decía que eran rateros, abusivos, malvados y hartados en bienes desde que llegaron a la Presidencia.“No te preocupes”, la tranquilizó. “Ve a la carnicería de dos cornúpeta. Dile que mande dos kilos de manteca. Nos untamos en la espalda uno tú y otro yo, para que lo que diga la gente se nos resbale. Al cabo terminando el periodo... ¡no nos volverán a ver!”.De todo esto saquen, mis amables lectores (as), su moraleja.