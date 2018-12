El ugandés Jacob Kiplimo y la keniana Brigid Kosgei baten los récords de la San Silvestre

2018-12-31 15:57:12 | EL PAÍS

42.000 personas participan en la carrera popular que despide el año en Madrid.

El ugandés Jacob Kiplimo entra vencedor este lunes en la San Silvestre Vallecana. Foto EFE



El ugandés Jacob Kiplimo y la keniana Brigid Kosgei han reventado este lunes los récords de la San Silvestre Vallecana con marcas respectivas de 26:41 y 29:54. Con solo 18 años, Kiplimo ha rebajado la marca estableció el keniano Eliud Kipchoge en 2011 con 26:54.

Gran dominador de la campaña española de cross con triunfos en Atapuerca, Soria y Alcobendas, Kiplimo ha alargado su hegemonía española con una gran exhibición en los vericuetos del barrio de Vallecas, camino del estadio del Rayo.

Pese a su juventud, Kiplimo no es el ganador más joven de la clásica madrileña de fin de año, pues ese honor corresponde al etíope Hagos Gebrhiet, que venció en 2011 con 17 años.

Los organizadores confiaban en batir también el récord de la prueba femenina, en poder de la etíope Gelete Burka con 30:53. La multicampeona olímpica y mundial etíope Tirunesh Dibaba no estuvo en la pelea por el triunfo. Ya advirtió que su preparación actual está encaminada al maratón y no se cebó con el ritmo que marcaban las kenianas Helen Obiri y Kosgei, ganadora hace dos años en Vallecas.

La experiencia fue un factor decisivo en favor de esta última, que conocía bien la dureza del último esfuerzo. Kosgei venció con un tiempo récord de 29:54, cinco segundos más rápida que Obiri, campeona mundial y subcampeona olímpica de 5.000 metros en pista, que debutaba en un 10.000 sobre asfalto.

El atletismo español sigue sin conocer la victoria en la carrera vallecana masculina desde que Chema Martínez se impuso en 2003, y en la femenina desde 2008, cuando la palentina Marta Domínguez obtuvo el último de sus tres triunfos.

Unas 42.000 personas han participado en la prueba popular en la que se ha impuesto Jaouad El Bissis, de 35 años, marroquí residente en la localidad toledana de Chozas de Canales desde 2006 y perteneciente al club Inm. Teo Valdepeñas.

Dos horas y media antes de que los atletas de elite dirimieran el triunfo en la carrera internacional, una masa oscura -por el color negro de la camiseta oficial-, se puso en marcha en sucesivas oleadas, cada 15 minutos, para recorrer los 10 kilómetros entre el estadio Santiago Bernabéu y el de Vallecas.

El 40% de los participantes han sido mujeres.