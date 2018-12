'Contra el abuso de autoridad' Estarás protegido con el Taxi Seguro

"Definitivamente estamos en favor de la vida, pero en contra de los abusos de autoridad. Ya no se podrán pagar multas, pero queda muchas dudas de cómo van a sancionar".

Quiroga apuntó que esto afecta a bares y cantinas; que lo mejor es tener convenio con taxistas.



"Esto a través de taxi seguro; evite dolores de cabeza con arrestos, hemos exhortado a conductores a no abusar en tarifas".

Al entrar en vigor el, que aplica sanciones de 20 a 36 horas de arresto contra, elpide no se lleve a cabo una cacería de brujas, ni se fomente la corrupción., dijo que esto no será pretexto para que se realicen operativos cerca de bares, antros y restaurantes.Por su parte el líder de Linea Dorada:, dijo queTambién cuestionan si habrá suficiente espacio en el "torito" para las personas arrestadas que ya no podrán pagar multas.