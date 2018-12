Entre nube de humo y olor a basura esperan el año nuevo en Apaseo el Alto

Mala calidad del aire

Tras permanecer el basurero municipal de Apaseo el Alto en llamas desde el fin de semana, la mala calidad del aire hace imposible las actividades al aire libre en la mancha urbana a unas horas del año nuevo.Elementos de Bomberos y Protección Civil continúan con los trabajos luego de tres días de maniobras, a fin de controlar el incendio en el basurero ubicado en la colonia El Rejalgar, salida a Celaya.A pesar de que el agua, personal y maquinaria no han sido suficientes para sofocar el fuego, se sabe que el municipio no ha pedido apoyo de otras corporaciones como Celaya o Apaseo el Grande.Mientras tanto la mala calidad del aire se hizo más evidente esta mañana; en la mancha urbana los habitantes han tenido que soportar una espesa nube de humo negra y el fuerte olor de basura quemada.A pesar de ello, hasta el momento no se ha reportado que persona alguna haya sido trasladada al hospital por problemas respiratorios.Asimismo la mala calidad del aire hace imposible la realización de actividades al aire libre a tan sólo unas horas de la celebración de fin de año.