La tenacidad de Vero es la luz de los niños ciegos

¿Y si tu hijo nace con parálisis cerebral, ceguera, un peso que en la báscula apenas alcanza un kilogramo y escuchando la voz constante de los doctores que dicen que ni una hora de vida le alcanzará a tu recién nacido?Para Vero la respuesta fue, cambiar lapara aprendery desde cero construir una escuela que ayuda a infantes que no pueden ver que al igual que su hija.Sentada al filo de su pequeña silla gris, con el semblante serio, la voz firme y los grandes ojos negros que la caracterizan,retira sus anteojos como si esa acción la hiciera recordar que hace(Cinfuhi).Constituir una escuela para atender a infantes ciegos y débiles visuales desde losno es sencillo, dice Vero, pero es necesario cuando no hay instituciones especializadas, cuando la esperanza de vida crece al par que un hijo.Cinfuhi se llama la asociación, pero la razón de un proyecto así es Amanda, una joven de 21 años con ceguera.Pero fue hasta el año con tres meses cuando los médicos le diagnosticaron a su hija una, además deAunque la esperanza de vida para Amanda superó losque al nacer los doctores señalaron, a losregresó al hospital por una, lo que ocasionó además deVerónica, su madre, dice que “la epilepsia le ha truncado (a Amanda) muchas cosas porque no se pude trasladar por si sola”, de lo contrario, podría caerse; además sólo pudo concluir sus estudios hasta la secundaria, ya que su pérdida de memoria no le permite retener más conocimientos.La también directora del Cinfuhi, recuerda con una gran sonrisa en su rostro que a su vez deja ver unas diminutas arrugas a un costado de sus ojos, que su formación es en, con una especialidad en control de calidad y productividad que logró ejercer sólo porFue con el diagnóstico de su hija cuando cambió su profesión e inició una capacitación con cursos y talleres en el “Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales”, cuenta.Pronto, la sonrisa y narración de Verónica se rompe cuando su hija, producto del estrés que le provocó la clase de música por no poder tocar los tambores.El procedimiento para calmar a su niña no parece ser complicado, incluso, ambas saben lo que en esos casos se tiene que hacer: recostarse boca arriba en el enorme sillón verde aterciopelado.Tratar decon una suave manta azul y esperar a que el episodio pase., pregunta Amanda con su fina voz porque, aunque no puede ver, sus sentidos le indican que alguien está en la habitación con ella., me lanza una pregunta directamente. Lorena, respondo; mientras observo el moño rosado que adorna su cabello corto y liso, de color negro que resalta con su piel de tez clara y sus gruesos labios.cuestiona por tercera ocasión antes de degustar los duraznos que en rebanadas le cortó su mamá para almorzar, y después, continuar sus clases en la fundación.Isac Yair Sánchez Pliego tiene, pero comenzó a ir a la fundación desde los ochos meses de edad, aunque actualmente cursa la preparatoria, siempre ha complementado sus estudios en la Cinfuhi, por lo que sus maestros lo consideran como uno de los alumnos pioneros.Cada sitio de la asociación lo conoce este joven delgado de tez morena y con un semblante amable. Ahí creció, de memoria se sabe las tres secciones de escaleras y barandales que lo conducen a su aula en el segundo piso.A través del tacto, puede saber que el sitio más emblemático de la escuela es el granen la pared de la entrada principal., al igual que los maestros y materiales didácticos que usan los niños para aprender a leer y escribir.Sabe que fue la caja numérica de madera que ahora utilizan sus compañeros, la que le enseñó a realizar operaciones aritméticas.Sentado frente a la batería metálica y de color rojo ubicada en la sala de usos múltiples, Isac dice que no sólo le gusta, sino que su perseverancia en los estudios lo han destacado con calificaciones superiores al nueve.Para el bachillerato, cuenta con “un maestro sombra” que le acompaña en clases con cierto grado de dificultad como algebra.Isac, sueña con, pero reconoce que hay complicaciones debido a que no puede ver, aunque también tiene interés por estudiaral concluir sus estudios de nivel medio superior.Fue el 20 de enero de hace 14 años cuandose creó por un grupo de padres de familia liderados por, quien actualmente funge como directora.Fue un anuncio en el periódico lo que atrajo a los padres de familia con hijos con, pero el proyecto no logró ser concretado en su totalidad.Actualmente, la organización atiende aque provienen dede Hidalgo, tales como Ixmiquilpan, Atotonilco, Acaxochitlán, Tulancingo, Epazoyucan, Apan, Pachuca y Mineral de la Reforma.Al ser una organización civil,opera a través de la recuperación de cuotas de los padres de familia y de donaciones monetarias o en especie.Si buscas ser voluntario o realizar un donativo, puedes acudir a las instalaciones ubicadas en, en la calle