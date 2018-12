Señalan agentes posible falta de apoyo a policía héroe

“Nos dijeron que diéramos la cooperación de 50 pesos para la compañera Lupita Trejo, la que se agarró a balazos en la Alameda, que porque el municipio no cubre esos gastos de que la llevaron al CMQ y que le están cobrando entre 100 y 120 (mil) por unas radiografías y por la atención que le dieron”, señaló uno de los oficiales.

Policías municipales denunciaron que el gobierno municipal de Celaya no quiere hacerse cargo de los gastos médicos de la oficial Guadalupe Trejo, los cuales ascienden a más de 100 mil pesos.Guadalupe Trejo se convirtió en heroína, al frustrar un robo de un vehículo, pero recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen.Varios oficiales de Seguridad Pública denunciaron de manera anónima, que le pidieron a cada uno de los elementos un apoyo voluntario de 50 pesos, con la finalidad cubrir los gastos médicos derivados del hecho ocurrido el pasado viernes 21 de diciembre.Ese día elementos de la Policía Municipal que realizaban un rondín de vigilancia en la calle Altamirano y Rio Bravo de la colonia Alameda, se percataron de varias personas que intentaban robar un vehículo, pero al verse descubiertos, uno de ellos arrebató su arma de cargo a una oficial y le disparó en dos ocasiones.Guadalupe recibió un disparo en el abdomen y uno más en la pierna, por lo que fue trasladada de emergencia a una clínica privada, ya que uno de los disparos le perforó el intestino, aunque se logró recuperar.Mientras tanto, el agresor sufrió un disparo en la cabeza por parte de un oficial compañero de la policía afectada, y fue trasladado al Hospital General, pero falleció a los pocos minutos.Los denunciantes aseguran qué pese a que arriesgó su vida y podría ser catalogada como heroína, el Gobierno Municipal señaló que no se podía hacer cargo de los gastos derivados, ya que, según lo comentado por sus compañeros, debió ser llevada al IMSS y no a una clínica privada.Se sabe que los gastos generados son de entre 100 mil a 120 mil pesos, por lo que ayer les solicitaron a todos los patrulleros que dieran una cooperación de 50 pesos para poder solventar los gastos de hospitalización, aunque en caso de no completarse el dinero, lo tendría que cubrir la misma oficial herida.El gobierno municipal sí ayudará a Guadalupe Trejo, aseguró Francisco Hernández, director de comunicación social a AM.Agregó que la alcaldesa Elvira Paniagua fue a visitarla al hospital y le refrendó todo el apoyo del gobierno municipal.Posteriormente la alcaldesa dio su postura al respecto: