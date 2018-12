Cuando hablan los números (y la clase)

Sabemos que el costo de destruir el aeropuerto de Texcoco es enorme para el País. Muchas veces más que su construcción, estimada en 13 mil millones de dólares.La intuición nos decía que el impacto benéfico de la obra para cientos de industrias, comenzando por la aérea, se perdería a manos de líneas y aeropuertos extranjeros. Sabíamos que la aberración de su demolición en favor de Santa Lucía era un capricho, una locura.Pero no teníamos el dato estimado de la pérdida hasta que aparecieron los números de José Antonio Meade en las redes sociales.Meade había pedido al Gobierno que de regalo de Navidad continuara el proyecto de Texcoco por los múltiples beneficios para millones de mexicanos que obtendrían empleos y prosperidad. El sábado publicó números sencillos pero contundentes: el País perderá 145 mil millones de dólares si se destruye el proyecto y se sustituye por Santa Lucía. Unas once veces su costo.Como buen doctor en economía, calculó el número de usuarios al que llegaría el NAIM en el año de 2034, unos 130 millones de pasajeros, cifra imposible si se conserva el aeropuerto Benito Juárez y se suma algo de Santa Lucía y Toluca. Tomó referencia de lo que gasta cada usuario en servicios aéreos y otros servicios y llegó a esa cuenta. Lo calculó con curvas de regresión, con curvas logarítmicas, con todos los conocimientos de un economista profesional que pasó por 5 secretarías de Estado en dos sexenios.La primera respuesta en redes fue de bienvenida. Primero porque sabemos que lo hace de buena fe y por México. En cambio la contestación del secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú fue patética. Dijo que eran “las cuentas alegres de un hombre triste”. Lo dijo sin aportar dato alguno y como un desahogo ante la evidencia contundente de los números de Meade.Le contestó con un insulto, con una agresión a la persona y no una respuesta al tema. Meade dijo entonces a Jiménez Espriú : “Como millones quiero que le vaya bien al presidente López Obrador. Por eso insisto. Lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencias…” Luego recomienda al Secretario leer el dictamen que le envió el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que señala a Texcoco como la única opción viable. Luego termina: “Con el respeto y alegría de siempre te deseo feliz año”.Lo triste es la destrucción, la cerrazón ante la realidad y los números. Si Meade no fuera sincero, esperaría a capitalizar la debacle aérea del País, aguardaría para tener la última sonrisa con la locura del Tren Maya, la compresión salarial en el sector público y otras sinrazones del Gobierno. Pero Meade siempre ha mostrado clase y patriotismo.Cierto que Andrés Manuel supo entender y capitalizar mejor los reclamos populares, pero tal vez nadie conozca mejor los números del País y las soluciones económicas que José Antonio Meade. Enhorabuena porque se suma a la discusión nacional, porque su aporte ayuda a equilibrar y enriquecer la democracia donde voces sensatas amplían la diversidad y las libertades.Este es un momento de gratitud por leernos en 2018 y un voto de esperanza para que el 2019 sea mejor para todos, todos.