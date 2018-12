Un lamentable incidente, aún por aclarar, segó la vida del principal opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Dicha connotación, junto con la muerte de su esposa, quien era una gobernadora no bien vista por el nuevo Gobierno federal, sublimó ánimos y descompuso las de por sí deterioradas relaciones políticas entre partidos.El accidente en el que mueren la gobernadora Martha Alonso y su esposo, el coordinador senatorial Rafael Moreno Valle, se produce en un momento de crispación política que los involucraba directamente.La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la validez de la elección de Puebla a favor de Alonso fue polémica. De hecho, el ministro ponente, José Luis Vargas, presentó a los panistas, según versiones cercanas a esa negociación, un primer proyecto donde no pedía la anulación de los comicios sino validarle el triunfo.Simultáneamente, como manera de presión, Moreno Valle encabezaba acciones políticas para desacreditar las iniciativas gubernamentales de rebajar salarios a jefes del Poder Judicial y de entidades autónomas y también las de los superdelegados.Cuando Vargas cambia su ponencia y propone anular comicios, los morenovallistas suponen una ruptura total con el gobierno federal por lo que una incipiente coalición de líderes opositores y gobernadores de distinto signo impulsan las acciones jurídicas para suspender la ley de remuneraciones y evitar que le quitaran la gubernatura a Alonso.Al final, el tribunal mantiene la decisión de otorgar la gubernatura a Alonso pero no cesa la presión morenovallista. López Obrador no ocultó su animadversión por el fallo. Siempre sostuvo que en Puebla hubo fraude electoral.En privado y en público, Moreno Valle se ufanaba de haber diseñado personalmente la estrategia electoral que le dio el triunfo a su esposa. Sabía de memoria municipios y votos, caciques y grupos que sumó, compró o rechazó para configurar la estrategia del triunfo.Alonso tomó posesión en la soledad evitando al Congreso local con mayoría de Morena.Pero después de ello hubo una reunión en la que participaron Moreno Valle y Alonso, además de Marko Cortés, presidente del PAN, y Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de diputados panistas, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.Ahí quedaron en dar borrón y abrir cuenta nueva. Y 72 horas después vino el desplome del helicóptero.Moreno Valle no era un ideólogo ni mucho menos. Era un político pragmático que anclaba simpatías en distintos partidos muy al estilo de Enrique Peña cuando era gobernador del Estado de México. Ponía al servicio de sus colegas equipos de trabajo electoral y suficiente dinero para ganar elecciones. Pasó en 15 años del PRI al PAN con una brizna del Panal, con manos metidas en Movimiento Ciudadano. Ambicioso, impaciente, estratega, corruptor, Moreno Valle aprovechó las debilidades del panismo, sus cuarteaduras, su extravío, para colocarse como la figura más emblemática.Tras el accidente, en redes sociales súbitamente se produjo una polémica en vísperas de la cena navideña que el gobierno federal confundió con un estado de ánimo generalizado. Se emitieron mensajes, de uno y otro lado, francamente delirantes.López Obrador no asistió a los funerales por lo que fue criticado. Envió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien mantenía los contactos con el morenovallismo. No fue una representación menor.El problema de AMLO, en todo caso, fue explicar su ausencia con una razón ideológica derivada del ambiente de redes sociales.Resta conocer los resultados de las indagatorias de expertos sobre el accidente y restablecer los canales de comunicación y relación adecuada entre partidos y gobierno.Al PAN le vienen días difíciles pero, en la tragedia, una gran oportunidad para redefinir su futuro, sin la sombra del morenovallismo y más apegado a los principios. ¿Podrá?¡Feliz 2019! De éxitos y un mejor País.