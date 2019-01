La planeación es clave

Establece un presupuesto y ahorra

Mide tus avances

Cambia tus hábitos

Junta tus días de vacaciones con días festivos

Busca vuelos baratos; compara precios

Prueba hospedarte con locatarios

Realiza actividades gratuitas

Explora lugares cercanos

Uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes es. Sin embargo, por cuestiones laborales y económicas pocos pueden lograrlo. El Pronóstico Global de Viajes apunta que. El costo de los vuelosen todo el mundo. Los aumentos también se verán reflejados en la industria hotelera.De acuerdo con información de Entrepreneur.com, aumentará 3.7% el precio del hospedaje, en promedio.A continuación,para cumplir el propósito de viajar más.Planear tu viaje con anticipación puede ser tu mejor arma. Todo inicia con la elección de destino, pues de ahí se derivará el plan de acción para ahorrar determinado presupuesto.Puedes encontrar mejores precios en boletos de avión y tarifas de hotel si reservas, al menos, tres meses antes. Decide si viajarás en temporada baja (septiembre, octubre y noviembre) para ahorrar más dinero.Ya que elegiste un destino y la fecha en que viajarás establece un presupuesto de viaje. Lo primero que deberás considerar en tu lista es el costo de los boletos de avión, del hotel y los tours que emprendas.Procura anotar cada actividad que realizarás en tu lista y asígnale un costo aproximado para que tu presupuesto sea lo más apegado posible a la realidad. Puedes ahorrar en comidas al comer lo que te ofrezca el hotel.Piensa si te trasladarás en transporte público para beneficiar a tu bolsillo. Anota cuánto estás dispuesto a gastar en souvenirs.La Universidad de Harvard apunta que los propósitos que no son medibles son más difíciles de cumplir. Así que define cuánto dinero estás dispuesto a ahorrar cada quincena para emprender ese viaje. Marcelo Campos apunta que es importante no ser demasiado ambicioso.“Mucha gente apunta a un objetivo que puede ser demasiado difícil de lograr. La mayoría de los cambios a largo plazo ocurren lentamente. El cambio es un proceso, no un evento”.Por ejemplo, no te propongas ahorrar la mitad de tu sueldo, pues probablemente fracasarás en el intento. Piensa, mejor, en ahorrar el 20% durante seis meses o un año entero, según el destino de tu elección.No sólo se trata de establecer una meta, debes estar dispuesto a cambiar cosas para cumplirla. Deja los gastos hormiga (como comprar café o dulces todos los días) y destina ese dinero para el viaje.Juntar tus días de vacaciones con días festivos ( los llamados puentes) es un arma de doble filo. Por un lado, encontrarás más turistas en el destino de tu elección.Pero si te dan pocos días de vacaciones en el trabajo es una gran opción. Por ejemplo, en México dan seis días de vacaciones a los empleados durante su primer año.Si eliges juntar tus días de vacaciones con puentes puedes lograr hasta tres periodos vacacionales de cinco días.Utiliza la tecnología a tu favor y no dejes de comparar precios. Usa Google Flights y Momondo. Ambos son útiles para encontrar los precios más bajos del mercado. Puedes activar alertas de sitios web que te indiquen cuando un vuelo se abarató.El “sacrificio” tiene resultados positivos para tu bolsillo. Si viajas en vuelos con conexión ahorrarás más dinero. Pon en una balanza el tiempo y determina si vale la pena.En temporada alta, los hoteles pueden excederse con sus precios. Prueba hospedarte con locatarios; algunos también ofrecen comida a menor precio.La mayoría de los destinos tienen lugares o actividades que puedes realizar sin costo. Infórmate sobre qué día son gratis los museos. Hay playas y parques de acceso público o proyecciones de cine gratis.No tienes que viajar al otro lado del mundo para vivir nuevas experiencias. Los viajes en tu estado o país te enriquecerán.