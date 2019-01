¿Tiene carro? Estas son las multas si incumple la verificación vehicular 2019

COSTOS

Las multas por verificación extemporánea de vehículos van desde, de acuerdo al periodo de tiempo en que el propietario del carro no haya cumplido con la prueba de emisiones contaminantes.La Secretaría de Medio Ambiente de Hidalgo emitió el programa de verificación vehicularpara el primer semestre de 2019.Dicha prueba de emisiones contaminantes deberá realizarse, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del estado:: 5 o 6, enero y febrero: 7 u 8, febrero y marzo: 3 o 4, marzo y abril: 1 o 2, abril y mayo: 9 o 0, mayo y junioExento, 161 pesosDoble cero, 850 pesosCero, 425 pesosUno, 295 pesosDos, 295 pesosUna vez concluido el período correspondiente para aprobar la verificación sin que esto haya ocurrido, el vehículo podrá circular únicamente paracubriendo el pago de la multa.La cual tendrá una vigencia de 60 días naturales a partir de la fecha de pago, al ser el tiempo que se tiene para poder realizar y aprobar la verificación vehicular del automotor.Se otorgará a los vehículos emplacados en Hidalgo y que por su tecnología limpia no puede ser aplicado el protocolo de pruebas, por lo que quedan exentos de la misma y de las limitaciones del “Hoy No Circula” y el programa para contingencias ambientales.Para los vehículos ligeros nuevos de uso particular que utilizan gas natural o gasolina como combustible de fábrica.Vehículos automotores destinados a cualquier tipo de uso, a gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos que cuenten con convertidor catalítico de 3 vías.Deberá observar las limitaciones a la circulación del programa “Hoy no circula”, las restricciones de fines de semana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hasta por seis meses.Las limitaciones a la circulación durante las contingencias ambientales atmosféricas para los vehículos que porten el presente certificado serán definidas en el aviso que de a conocer la autoridad.Deberá observar las limitaciones a la circulación del programa “Hoy no circula”, las restricciones de fines de semana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hasta por seis meses.Los vehículos que se registren por primera vez en Hidalgo, deberán verificarse dentro de los 60 días naturales contados a partir del día siguiente de emplacamiento.Previo a realizar la prueba de emisiones contaminantes, el auto tendrá que estar afinado y contar con el convertidor catalítico en buen estado.No pagar cantidades adicionales para aprobar la verificación vehicular, ya que se cometenEl usuario debe presentar su vehículo a verificar y no únicamente los documentos. Cometen delito ambiental tanto el propietario como el personal del centro al usar carros distintos para aprobar la verificación.