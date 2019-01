Tiendas de mascotas solo podrán vender animales rescatados

Te recomendamos:

A partir de hoy enEsto tras entrar en vigorque prohíbe a las tiendas de mascotas del estado de California vender animales que no hayan salido de refugios u organizaciones de rescate.De esta manera, perros, gatos y conejos que se busquen vender a los californianos tendrán que venir solo de estos lugares y no de criaderos.Con ello California se convierte en el primer estado en prohibir la venta de animales criados de forma masiva en tiendas de mascotas al menudeo.La ley AB 485 se propuso como una forma de combatir las actividades de los, así como de las organizaciones dedicadas enteramente a reproducir mascotas a una escala masiva, ya que se considera que estos métodos no toman en cuenta el bienestar físico y emocional de los animales.Esta nueva normativa no afectará la venta de animales de una persona a otra, sino únicamente a las tiendas de mascotas legalmente establecidas que busquen vender perros, gatos y conejos dentro del estado de California.AB 485 indica que, si la mascota no viene de “una agencia de control animal, refugio o sociedad dedicada a la prevención de la crueldad hacia los animales, la tienda de animales estaría violando la Ley, por lo que se haría acreedora a unaSin embargo, esta ley también tiene sus detractores, que consideran que esta previene que los nuevos dueños de mascotas accedan fácilmente al “animal ideal para su estilo de vida”.De acuerdo con medios locales, quienes repudian esta normativa aseguran “que la venta de animales de refugios, pone en riesgo la salud pública”.