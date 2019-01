Como la primera vez

El otro día, me encargaron que cubriera un concierto sobre un grupo de Barcelona llamado Mishima. No conocía nada de su música ni quiénes eran. Nada de nada. Fui con un grupo de chicas que les encantaban. Cuando digo “les encantaban” me refiero a que habían dejado de contar los conciertos a partir del trigésimo.Una, cuando supo que nunca había escuchado nada de ellos me dijo: “Que increíble, quisiera ser tú e ir a escucharlos por primera vez”. Y sí, fue genial. Como la mayoría de los eventos agradables a los que vas sin expectativas y todo es un cúmulo de sorpresas y descubrimientos.Esa frase: “por primera vez” la recuerdo mucho. La pienso cuando recomiendo algo que me encanta a otra persona. Leer “La verdad sobre el caso Harry Quebert” y sorprenderme con la intriga.Ver “Antes del amanecer” y no saberme los guiones de memoria. Ir al concierto de Vampire Weekend cuando promocionaban el álbum Modern Vampires of the city. Descubrir la michelada con clamato, las jícamas Gus, la salsa chimichurri de las pizzas cuadradas o el croque monsieur. La lista es larga. No obstante, este año estuvo lleno de presentaciones. Escuché a Christine and The Queens y la canción Tilted, que la tengo en bucle desde hace un mes. Descubrí a Hilda Palafox, una artista mexicana que me encantaría conocer y por la cual volví a pintar.Leí “La desaparición de Stephanie Meyer”. Escribí más que en toda mi vida. Descubrí los Poke (el nuevo amor de mi vida) y la cantidad ilimitada de restaurantes mexicanos en Barcelona, incluyendo un bufete libre de comida mexicana (creo que las cuentas del restaurante no les salen en positivo desde entonces). Me reconcilié con mi trabajo, desmontando la teoría que un cambio es la única manera de encontrarte a ti misma. La lista es aún más larga.Me da emoción lo que pueda contarme el 2019. Dos mil diecinueve. Si hace unos días escribía por primera vez el 2000 en la esquina superior derecha de mi agenda escolar. Han pasado unos años desde entonces. Creo que poco a poco voy soltando el exceso de nostalgia que tengo del pasado. Siempre recordado con más mimo que el presente.No quiero que mirando hacia atrás, me pierda de vivir mis primeras veces en el momento, y no a través del recuerdo. Un reto difícil para el año entrante, pero también tengo otro que es ir al gimnasio y, sinceramente, no sé cuál de los dos me parece más difícil.No obstante, hay algo que destaca: la vida se hace más interesante cuando estás dispuesta a derrumbar unos cuantos muros mentales. Así que colgaré un letrerito que diga “remodelación en curso” en el 2019. A ver qué pasa.Felices fiestas y nuevos comienzos para todos ustedes.