La relación de afecto que tienen nueve mujeres es mantenida gracias a las reuniones que organizan, y en esta ocasión, fue Isabel González quien preparó la comida de fin de año.Fue hace cerca de 20 años cuando ellas se conocieron mientras tomaban clases de historia del arte, y desde ahí son muy unidas.En una residencia ubicada en el Club de Golf Los Naranjos, se congregaron para degustar de botana, ensaladas, pasta, lomo y postres preparados por Magda Trejo, quien es chef.Juntas realizaron un brindis, y cada una compartió palabras de agradecimiento y los mejores deseos que tienen para el año entrante.Gabriela Candelas tuvo el detalle de regalarles a sus amigas unas tazas con la imagen de todas.Así fue como el grupo de amigas despidió el año, entre pláticas, intercambio de regalos, abrazos y el cariño y respeto que se tienen mutuamente.›› Que este 2019 esté repleto de todo lo que siempre he recibido en este grupo: amistad, cariño, apoyo y mucho, mucho amor. ¡Los quiero!‹‹›› Mi deseo y propósito es siempre tratar de conservar la unión del grupo como lo hemos hecho durante todos estos años, a pesar de que ya no todas vivamos en León.‹‹›› Mis amigas llegaron a mi vida por alguna razón, para alentarme en este camino para sumar vitalidad a mi vida, son personas maravillosas y deseo continuar con la amistad 20 años más. ‹‹›› Me despido de este año recordando que somos mucho más de lo que ni siquiera podemos imaginar, deseo que te vuelvas amante de la vida, que crezcas, te desarrolles y seas feliz porque son 365 nuevos desafíos y oportunidades. Recuerda siempre invitar a Dios y bendecir cada acción y paso en tu proceder. Un fuerte abrazo. ‹‹›› Una de las mejores virtudes que tenemos son los amigos, y nosotras hemos estado en las buenas y en las malas y así continuamos conservando la amistad, tengo como propósito vernos más seguido y darme tiempo para mí misma.‹‹›› Deseo que en este año sea el amor un motor en nuestras familias y en nuestros corazones para que seamos un ejemplo de amistad y unión. Agradezco su linda amistad, las quiero mucho.‹‹›› Primero agradezco a cada una por su amistad y cariño y les deseo que el año próximo esté lleno de bendiciones para sus familias, los quiero muchísimo.‹‹›› Deseo que el próximo año esté lleno de bendiciones y amor, que sea un año de mucho éxito para todos. ‹‹›› Uno de mis deseos es que la prosperidad, la paz y el amor estén presentes en sus vidas siempre.‹‹