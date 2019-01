La noticia más buscada en EU: comediante se burla de sobrevivientes de Parkland

Padres de víctima piden a Louis C.K. que les cuente el chiste



“¿Por qué eso significa que tengo que escucharte? ¿Por qué eso te hace interesante? No te dispararon ¿Has empujado a un niño gordo en el camino y ahora tengo que escucharte hablar?”



“La comedia de LouisCk es abusiva, así como la forma en que acosa sexualmente a las mujeres es abusiva ¿Burlarse de los niños abatidos a tiros? No es divertido en absoluto”, dice un usuario pidiéndole que cambie de carrera.

2019 ha empezado con la tribu de los OFENDIDITOS llorando a Louis CK porque ha hecho un chiste sobre tiroteos en escuelas. Este año abandono Twitter.



(no) — Xavi (@xmaroto) January 1, 2019

Louis CK hace un comentario diciendo que ir a una escuela donde hubo un tiroteo no es tener una personalidad. Gente se ofende y contesta con 'soy sonreviviente de tal tiroteo y ña ña ña' Si eso no es ser un genio de la comedia, no sé lo que es. — Zombie 1/2 (@KanonZombie) January 1, 2019

Qué sorpresa. En el tan polémico audio de la actuación de Louis CK, el público estalla en risas. Pero, como siempre, tiene que haber alguien que saque el humor del escenario y lo traiga a Twitter, Tierra de Ofendidos™. — Edu (@4ny80dy) January 1, 2019

"Mi vida se acabó y no me importa"

En un audio de 48 minutos se escuha a Louis C.K. burlarse durante un espectáculo humorístico de alumnos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde murieron 17 personas en febrero pasado.El clip fue publicado en YouTube y luego eliminado, pero Jack Allison, quien dice haber sido guionista del presentador de televisión Jimmy Kimmel, recuperó 2 minutos y los subió a su cuenta de Twitter.Se escucha que dice, que los jóvenes de la escuela floridiana, quienes lideran una campaña nacional para lograr un mayor control en la venta de armas, no son interesantes, pese a que hablaron ante el Congreso de EU y "fueron a una escuela secundaria donde les dispararon a los niños".Como relata Radio Fórmula, la noticia se convirtió en la más buscada en Estados Unidos al finalizar el año y hay internautas que opinan que es casi imposible hacer comedia con eso, o que es asqueroso.Pero en redes sociales se deja ver que la noticia no es de las más buscadas sólo por indignación, pues hay muchos que apoyan las palabras del comediante.Fred Guttenberg, padre de una de las 17 víctimas del tiroteo animó al humorista a que vaya a su casa y cuente delante de él y de su esposa las "patéticas bromas".El comediante dijo que sus comentarios puede generar polémica pero que tiene poco que perder.“¿Qué van a hacer, quitarme el cumpleaños? Mi vida se acabó y no me importa una mierda” dice en un audio que el USA Today asegura que no ha podido confirmar su identidad, pero en redes sociales lo están clasificando como 'auténtico' en redes sociales ante el enojo.Con información tomada de El Nuevo Herald y agencias.