Caixinha me trató como basura, reclama ex jugador de Cruz Azul

"Sentí que el técnico me trató como una basura. En los entrenamientos me hacía sentir el mejor y en los partidos ni me ponía. El club y la hinchada se portaron de 10, pero Pedro Caixinha y el Director Deportivo, muy mal", afirmó jugador al medio argentino Radio La Red.

confesó queequipo que dejó una vez terminado el Apertura 2018.

Walter Montoya

Volvería a Rosario Central



"Está en mi corazón. Central es como mi mamá o mi papá: cuando uno está mal, busca el abrazo de ellos", sostuvo.

Montoya llegó a La Máquina en el Clausura 2018 proveniente del Sevilla y con una gran expectativa, pero el jugador no dio lo esperado.Caixinha aclaró quede las Semifinales, encuentro para el que no estaba convocado.Ahora, el mediocampista espera regresar a Rosario Central, aunque no ha habido contacto con el equipo.En el pasado, también Chaco Giménez reclamó contra Caixinha , señalando que un técnico que no tiene la historia de Cruz Azul, llegó y le dijo que 'te vas'.