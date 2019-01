El pésimo negocio de Cruz Azul

2019-01-02 14:13:36 | EL UNIVERSAL

Walter Montoya, la decepción de La Noria que ahora se ha vuelto un problema.

No fue lo que esperaban en la Máquina. Foto Especial



Walter Montoya, aquel jugador argentino que le costó más de 5 millones de dólares a Cruz Azul y decepcionó a todos, quiere volver al terruño, quiere jugar en Rosario Central.

El problema es que debido al gran sueldo del volante los Canallas no pueden costearlo, y los agentes del jugador quieren que la directiva cementera cubra la mitad de los ingresos...

De última hora el Gremio de Brasil se ha mostrado interesado en el argentino que en más de un año no completa los diez partidos y que se bajó de la Liguilla pasada con los cementeros no acudiendo a la concentración lo que no le cayó nada bien a Pedro Caixinha quien terminó echándolo del equipo.