EXATLÓN La novia de Aristeo 'truena' contra Carmelita Correa por 'resbalosa'

Acostumbrados a la polémica

sigue dando noticias dentro y fuera delY es que ahora fue su, la modelo, quien utilizó su cuenta depara criticar la actitud de, otra competidora del programa conducido porSegúnse ha pasado de 'cariñosa' con, quizá tratando de llevar su relación a otri nivel o simplemente queriendo ganar algo de fama, pueses uno de los favoritos para ganar el, exitoso programa de"Lacon nariz de chile morrón", comentaal inicio del video publicado mediante las historias deUnos segundos después, cuando un usuario le pregunta si está celosa de la cercanía entrees contudente: "Nada más tengo que decirles que dense su lugar (sic), muchachas; si tienen novio, denle su lugar a su novio, no sean así".Finalmente, la modelo lanza otro mensaje no sólo para, sino para las otras competidoras del: "Por más que quieran coquetear con él o subir fotos con la playera de él, sorry, yo soy su novia".Esta no es la primera vez quegenera este tipo de polémicas, pues se mantiene muy activa en sus redes sociales y varias veces ha señalado que espera casarse concuando éste salga del Exatlón, en especial si resulta ganador.Por su parte,generó polémica involuntariamente hace unos días, cuando se filtró un video del equipo dedisfrutando de un concierto y los fanáticos del programa comenzaron a especular sobre su posible expulsión, ya queno aparece en el video.