El cambio será positivo para un equipo que pretende dejar huella, darle la oportunidad a otros elementos con los que cuenta, a los jóvenes de su cantera, eso es algo que he mencionado en varias ocasiones.



El equipo tiene buenos prospectos y aprovechando que no habrá un descenso como tal, podrían llegar al primer equipo; si no, ¿de qué sirve que tengas una cantera?, hay que brindarles la confianza y dejar de traer elementos extranjeros que no rinden.



Desearles la mejor de las suertes, que haya un buen torneo y sobre todo, me gustaría dejarle un mensaje especial a la afición, que se comporte como debe de ser, que apoye pero no haga tonterías.

Te puede interesar

Aunque no se ha hecho oficial, creo quees un excelente jugador eso es indiscutible, pero no puedes depender de un elemento,y en la vida se necesitan cambios, hay que ir de acuerdo a la época.Los chicos, al menos a los que así se considere, deberían tener algún “chance” para mostrarse porque han demostrado tener condiciones. Hay que recordar que la Sub-20 esmeralda llegó a la final de la categoría y finalizó la temporada regular en el segundo lugar de la tabla general.No sé cómo realicen sus contrataciones los directivos actuales, pero en mi época de entrenador yo fui con el presidente del equipo a Chile, a Perú, a Argentina y trajimos buenos jugadores y muy baratos, hay que ir a ver a los jugadores y no confiar en los representantes.Eso se debe tomar en cuenta pues si no traes buenos jugadores, el espectáculo no será bueno y en consecuencia, la gente se alejará del estadio, lo que ya ha sucedido en los últimos años.Sin embargo,Se ve que es un técnico capaz estratégicamente y a ver cómo los maneja en el plano psicológico.Ellos deben ser conscientes de que van a afectar a su equipo si no se comportan, y a ellos mismos si vetan el estadio.Ellos son los jugadores más importantes, para mí, lo viví como futbolista y directivo y lo veo como aficionado, apoyar a tu equipo en las buenas y en las malas, respetar al rival, al árbitro y apoyar a tus jugadores, que se hable bien de una afición que sabe de futbol y quiere a su equipo.Una Copa del Mundo, no.Cinco Copas, sí.Di no a las drogas, sí al deporte.Si quieres, te ayudamos.