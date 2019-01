Inicia año Huejutla, con problemas de recolección de basura

Prevalecen los problemas de recolección de basura en colonias y tianguis de temporada en Huejutla durante el inicio de 2019, ya que el servicio no es constante.



Por tanto, los habitantes del municipio consideraron que el servicio que ofrece el ayuntamiento no cumple con lo prometido.

“Recordemos que para lograr la reapertura del tiradero, ellos dijeron que iban a estar al tanto de la basura y no cumplieron en este cierre de año”, reprocharon.

Durante los 11 días que el tianguis de temporada ocupó las calles principales del centro de Huejutla había “montones de basura entre los puestos ambulantes y otros lugares que daban muy mal aspecto y contaminaban el ambiente”.

Comerciantes afirmaron no entender la actitud mostrada por personal del sector salud que a pesar de saber el riesgo sanitario que puede generar la basura acumulada en la calle finalmente no dicen nada.



Habitantes de la ciudad de Huejutla piden la intervención de la alcaldía, pues reiteran que el departamento de limpias del ayuntamiento no atiende las calles.