Camioneta con que detuvieron a ex candidata no era robada, dice su dueño

“Yo soy el dueño de la Mercedes en la que fue violada (detenida) la señora Ana Laura. Ahorita estamos a que el Ministerio Público nos reciba para acreditar la propiedad de la unidad y deslindar de responsabilidad a la señora Ana Laura. Fue una arbitrariedad la forma porque ni siquiera existe un número de carpeta donde diga que hay un reporte de robo. No sé quién puso un reporte de robo. Si alguien puso un reporte de robo tuvieron que falsificar algún documento para poder comprobar la propiedad”, señaló Pablo Alberto Ascencio.



“Nos dijeron que había un reporte de robo de mi camioneta que jamás he puesto. La tengo desde 2015, y tengo copia de todas las tarjetas de circulación y la compré en Ciudad Juárez. Ella no estuvo detenida jamás y dieron por hecho que era culpable y la tuvieron seis horas”, dijo.

Buscarán aclarar la situación



“Sí han hecho mucho daño, entonces es lo que vamos a comenzar a aclarar con esa acreditación. Llegan, me interceptan. Me llevan al MP”, dijo.

Pablo Alberto Ascencio se identificó como dueño de la camioneta Mercedes Benz en que fue detenida Ana Laura, de quien dijo es amigo. Junto con la ex candidata, que no está detenida, fueron a buscar hablar con las autoridades del caso que califican como una arbitrariedad. Agregó que pondrán una queja. Ana Laura se limitó a decir que el hecho la ha lastimado y buscará aclararlo. No quiso hablar más.