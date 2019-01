¿No hay 'verde' en la gasolinera? 'Peregrinan' automovilistas por combustible

LA RAZÓN DE LA FALTA DE GASOLINA

Las limitaciones enen algunas estaciones de servicio provocaron que varios leoneses se encontraran con que no habíaen varias estaciones de la ciudad.Elpara buscar el combustible más consumido a nivel nacional regresó ayer para varios leoneses que se encontraron con que varias estaciones carecían de este combustible.Aunque losdesde el 31 de diciembre, la dificultad para los consumidores fue que debían buscar alguna estación, o en su defecto pagar la diferencia por abastecer sus vehículos con “roja”.En un recorrido deporse constató que enmientras que en otra mas lafue la que no pudieron ofrecer.Fuentes allegadas a la operación de las estaciones señalaron que el abasto a las gasolineras aún es limitado, pues todavía no se normaliza el envío porPero a este factor se le sumó que en algunas estaciones no se tomó previsión de que en días festivos como el 1 de enero, no operan las pipas que abastecen las estaciones, por lo que la omisión de ese detalle les dejó sin combustibles.