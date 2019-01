LOS HACEN FIRMAR INDEMNIZACIONES



"Se les dio la tranquilidad de que si sucede algo o no son correctamente atendidos, los servicios de salud, gobierno municipal y estatal garantizarían esta parte", resaltó.

PRESUMEN EXCESO DE VELOCIDAD CAUSA DE ACCIDENTE



“En conversación telefónica ayer (el martes) con el Procurador, me compartió los resultados preliminares que derivan de un análisis de las condiciones del lugar, vehículo y conductor, donde me expresa (el Procurador) que el examen de toxicología practicado al conductor fue negativo, es decir el conductor estaba libre de droga o alcohol.



Los peritajes levantados a las víctimas durante el proceso determinan que la causa del accidente fue el exceso de velocidad estrictamente y es con lo que contamos hasta estos momentos”, dijo.

DEFIENDE 'OPORTUNIDAD' EN MULTA



"No nos interesa la sanción, queremos motivar a los ciudadanos a que lo hagan", finalizó.



