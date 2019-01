Movilidad vigilará las calles para evitar "apartados" para la Cabalgata de Reyes

“La gente puede estar sentada con su silla desde la hora que quiera y no hay ningún problema, pero si vemos a gente que tiene más lugares apartados eso no es posible, tienen que darle la posibilidad de ver a más familias”, dijo.

También cuidarán árboles



“Estaremos trabajando junto a otras direcciones (...) los cierres de calles serán una hora antes de que comience el evento, es decir a las 5 de la tarde”, dijo.

Elhizo un llamado a la ciudadanía para que evite colocar gran cantidad de sillas con el propósito deprevio a laa realizarse esteIndicó que como cada año, desde temprano realizarán recorridos por las avenidas y bulevares en las que se realizará este, para detectar a quienes apartan lugares y de ser necesario, retirar los objetos con los que realicen la actividad.Ciudadanos pueden llevar sus sillas, pero no "apartar" lugares para otras personas. Foto: Julieta Ortizcomentó que también se pondrá atención en el, donde hay arbolado y algunas plantas que pudieran ser dañadas por los ciudadanos que asisten a ver la, por lo que no se permitirá que ocupen esos lugares.Asimismo, recomendó a los ciudadanos seguir las indicaciones de seguridad para evitar accidentes, no comprar lugares pues es vía pública y no está permitido cobrar ninguna cuota, así como respetar los espacios públicos, ya que es un evento familiar.