1,750 CAMIONES EN LEÓN

no pasaron la revistay fueron sacadas de circulación en 2018.Debido a que sobrepasaban el tiempo de vida permitido por laque alcanzaprorrogablespara poder brindar servicio de transporte público.Dicha revista mecánica es aplicada por la Direccion de Movilidad dos veces por año a todas las unidades de transporte, en ella se revisan más deEn León haypropiedad de las empresas concesionarias, de los cuales en la última evaluación, el 91% aprobó en la primera oportunidad.en un primer momento se revisa qué falló: si se trata de una falta en la parte de seguridad, el camión es inmediatamente sacado de circulación y tiene que volver a presentarse a revisión con la falla reparada, en tanto no puede prestar servicio.Si es por cuestiones estéticas, se dapara que se arregle el problema y vuelve a presentarse a revista hasta que la pase, pero puede circular por no considerarse un peligro para los usuarios.El 29 de diciembre de 2018, un transporte urbano de lase volcó sobre el bulevard, dejando un saldo de 11 muertos y 45 heridos.Preliminarmente se dijo que el accidente fue provocado por una falla en los frenos, pero de acuerdo con la información proporcionada por el área de Comunicación Social del municipio, la unidad había pasado los dos procesos de revisión y la empresa de transporte a la que pertenecía no contaba con ninguna sanción.