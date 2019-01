“La mayoría de los vehículos que acuden a los Centros de Verificación son de modelo reciente, que pasan la revisión sin problema alguno. Solo un 10% es rechazado y se les dan 10 días para que corrijan los problemas que tiene la unidad. Hasta se les quita o se reduce la multa una vez que verifican”, dijo el ex presidente de la Asociación de Centros de Verificación, Rafael de Alba Belmonte.



"Todo el año estamos solos. Todo lo quieren hacer el último mes del año y no hay capacidad para atender en pocos días la demanda que se genera”, añadió.

Consideran que multas generan corrupción



“Sin duda alguna que muchos automovilistas prefieren dar un billete de 500 pesos a los agentes de tránsito y no pagar una multa elevada. Esto es una vacilada. Muchos no verifican porque simple y sencillamente no tienen recurso para afinar su unidad, o reparar los catalizadores, de más de 2 mil pesos”, señaló Juan Estrada, verificador.



“Es mucha la inversión que se hace. Más de millón y medio en el nuevo equipo dinámico. Además invertir en infraestructura, en capacitación del personal, oficinas, es un costo alto el que tienen los Centros de Verificación ante la inversión que se hace”, explica Rafael de Alba.

Encargados deconsideran que elha sido un fracaso y culpan de ello a las autoridades municipales por no exigir el cumplimiento cabal de la norma, además de que se “premia al incumplido”.Añadió que un 80% del parque vehicular que hay en, estimado en, no verifica, porque saben que van a ser rechazado, la mayoría por ser modelos viejos.El empresario, lamentó que hasta la última semana del año, y ante la amenaza de que se aplicarana los incumplidos, los propietarios llenen loscalifican como una "vacilada" la, pues señalan que eso dará la pauta a una mayorentre losLavende los hologramas a losen. Los verificadorespor cada verificación y niegan que esto sea un negocio para ellos.Por ello es que demandan mano dura contra los conductores que no cumplen con las normas ambientales.