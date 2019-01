Niña sale a jugar, sufre abusos y la encuentran sin vida

Una niña salió a quemar cohetes y no regresó. Fue encontrada asesinada al interior de su fraccionamiento horas después.

Una menor de edad salió de su hogar para jugar a tronar cohetes, no regresó a casa pues se encontró su cuerpo horas después en una casa de madera al interior del fraccionamiento asesinada.

Se llamaba Camila, cursaba el cuarto año de primaria y vivía con su familia desde hace cinco años en ese fraccionamiento.

LOS VECINOS FUERON QUIEN LOCALIZARON EL CUERPO

Camila salió de su hogar a las 20:00 p.m. del 31 de diciembre y vecinos encontraron su cuerpo a las 02:00 a.m. del primero de enero, frente a su hogar, dentro de un cuarto de madera.

Comentó el padre de la víctima que la niña salió de bañarse directo a quemar sus cohetes fuera de su domicilio porque incluso le pidió un encendedor, y cuando comenzaron a buscarla se dieron cuenta que no estaba por ningún lado. Los vecinos apoyaron en la búsqueda y y empezaron a tocar puertas.

"Es increíble, hicimos una fogata ahí y a la niña la teníamos al lado" dijeron los vecinos.

LA PEQUEÑA ESTABA SOBRE UN COLCHÓN

Se movilizaron y encontraron el cuerpo en un colchón acostada dentro de una casa de madera frente al domicilio de la víctima, que era habitada por un exvigilante y vecino del fraccionamiento.

“Justicia para mi sobrina, era una niña inocente que no merecía lo que le hicieron. Mi sobrinita nunca nos había comentado nada, este tipo le hablaba a mi cuñado a mi hermana. Yo me daba cuenta que veía mucho a las mujeres cuando pasaban. Muy mirón, aquí lo metieron como vigilante y nunca nos imaginamos lo que le iba a hacer”, dijo Santa Isabel Mendoza, una tía.

“Trabajó como vigilante allá en las rejas”, dijo Aarón, un vecino.

-¿Hace cuánto?

“Seis meses”, contestó

-¿Y lo corrieron por?

“Se fue por lo mismo que andaba chuleando a las niñas”, añadió.

“Desde el martes, él ya no vive aquí, mi papá lo corrió. Yo no sé nada de él desde ayer. Era no violento, pero sí un poco celoso conmigo”, dijo Maribel Osorio.

-¿Nos dicen que se cambiaba el nombre?

“Bueno cuando yo lo conocí él me dijo que se llamaba Leonardo Cabrera y ya cuando nos juntamos me enseñó su credencial y su acta se llama Marciano Cabrera. Lo único que sé de él, es que es huérfano, él es de Álamo Tlaxco, Puebla”, indicó Maribel Osorio, expareja del propietario de la vivienda.

PERITOS INFORMARON QUE LA NIÑA SUFRIÓ ABUSOS

La casa de madera donde fue encontrado el cuerpo fue asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde se informó que fue violada y asesinada. El padre reconoció el cuerpo y está a la espera del resultado de la necropsia.

Con información de Televisa.

Sigue Leyendo...

Asaltan casa de Maxi Morález, exjugador del León: 'Me robaron todo, todo'

En Guanajuato, sólo el 24% de los autos están verificados

VIDEO. Así luce el nuevo aeropuerto más grande del mundo