A REVISIÓN

Obtienen licencia en escuelas

La Dirección de Movilidad del Municipio, a cargo de, anunció ayer que se intensificarán la revisiones al transporte público como medida preventiva para evitar accidentes como el que ocurrió el sábado pasado en la colonia Convive.Este año, 158 camiones no aprobaron la revisión física que se hace obligatoriamente a cada unidad dos veces al año, pero falta saber qué pasó con esos camiones, si ya fueron reparados o se sacaron de circulación.Otro tema que tendrían que analizar transportistas y la autoridad municipal, es el cupo máximo de pasajeros que debe transportar cada camión. En el caso de la unidad accidentada, el presidente de los transportistas,, aseguró que su cupo máximo era de 70 personas y la Dirección de Movilidad informó que 68, que se pongan de acuerdo.El nuevo Reglamento de Tránsito inició ayer pero aún hay algunas dudas de cómo se aplicarán determinadas multas que según se anticipó, podrán ‘catafixiarse’ por trabajo social.Aprobado por el Ayuntamiento el año pasado, este reglamento contempla que en algunos casos el arresto o las sanciones económicas impuestas por incurrir en faltas administrativas podrán sustituirse por actividades de apoyo a la comunidad.Pero esto no aplica para cualquier ciudadano infractor, sólo para aquellos casos en los que sus sanciones no rebasen los mil 500 pesos. Lo que aún no queda claro es el tipo de actividades que podrán realizar los infractores.Los encargados de definir estas actividades serán los oficiales calificadores a cargo del director. Hasta hace algunas semanas, el secretario de Seguridad Pública,, comentó que se estaban definiendo esas actividades.También es competencia del subsecretario de Seguridad Pública,, quien asumió el cargo el pasado 15 de octubre, con el encargo de encabezar las tareas administrativas de la SSPL pero también de apoyar en la transformación de las áreas de oficiales calificadores a Juzgados Cívicos y Centros de Atención a Víctimas.Pero sin duda, el que más trabajo tendrá será el director de Tránsito,, no sólo para aplicar al pie de la letra este nuevo reglamento que entró en vigor ayer, sino también para vigilar que nos haya abusos por parte de los elementos.En días pasados, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato,, participó en una reunión con el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat,, en la que estuvieron además, representantes de otros estados que tienen problemas con la calidad del aire, lo que ocasiona precontingencias ambientales.señaló que luego de esta reunión colectiva solicitará una reunión en lo particular con la finalidad de plantear la situación específica que se vive en Guanajuato y pedir entre otras cosas, que por ejemplo en la refinería e industrias de carácter federal se sustituyan los combustibles que actualmente se utilizan por otros más limpios.En cuanto a los planes que se tienen a futuro para el tema de las ladrilleras, una de las causas de la mala calidad del aire,anunció que pronto se estará presentando un plan integral para que dejen de ser un problema, pero advierte que la reubicación no es toda la solución.En Guanajuato hay 2 mil hornos ladrilleros distribuidos en 38 de los 46 municipios, convirtiendo al estado en tercero en todo el país con el mayor número de este tipo de hornos, por lo que la Secretaria estatal considera que la solución debe ir de la mano con la tecnificación, trabajo social, entre otras variables.En el 2018, alrededor de 2 mil conductores de vehículos en la entidad obtuvieron su licencia de conducir a través del convenio realizado entre el Gobierno del Estado y escuelas de manejo particulares.En total, el año pasado la Dirección General de Transporte autorizó 264 mil licencias de conducir.Escuelas de manejo de León e Irapuato que tienen firmado un convenio, se someten a una revisión de sus programas de capacitación, así los alumnos que aprenden a conducir en estas instituciones pueden obtener sus licencias de conducir sin necesidad de realizar los exámenes práctico y teórico.