En 2019 hay retos formidables para nuestro estado, pero ninguno supera el mandato dey regresar a la “Paz duradera”. Tan solo. Una cifra histórica que no se veía desde laDicen que elgenera el 80 por ciento de las muertes por la guerra entre facciones del crimen organizado.Puede ser, pero ninguna causa justifica tanto dolor y tragedia, tanto sufrimiento para miles de familias que pierden a sus seres queridos. Impúdicamente y con prejuicios intolerables, las autoridades destacan que muchos de los muertos eran maleantes, traficantes o peleaban el huachicol. Un pretexto que no resuelve nada y que sólo aclara la incompetencia de los funcionarios.Por fortuna else compromete a terminar con elque viene desde dentro; toma cartas en el asunto y envía ala vigilarEn la lucha contra la corrupción, elpuede y debe mostrar la mayor determinación y el tesón célebre de sus empeños, pero no será fácil.El año pasado también fue el de mayor criminalidad en la historia reciente del país. Cierto que elrecibió un escenario complejo y una seguridad pública destrozada desde dentro y fuera de las corporaciones policiacas.Quienes critican su cambio de visión respecto al uso delpara pacificar al país, no tienen la información que hoy ya ve el mandatario. Desde fuera no se aprecia la complejidad del reto. La formación de unaes indispensable. Se requieren recursos, inteligencia y personal incorruptible. Las instituciones que mayor cantidad de personal pueden aportar son ely laPara el, también será un reto formidable al ir contra la corriente de sus críticos y la opinión generalizada de la población de que se necesitan cambios. Ahora tendrá que demostrar si es o no un acierto conservar al procuradory al secretario de Seguridad,Ellos ven de cerca el crecimiento de la tragedia y tienen la experiencia que nadie ha tenido durante tantos años. Según sus datos (falsos, por cierto) el crimen más que se duplicó de 2017 a 2018 al pasar de 1,400 a 3,300. Un récord lamentable.Con la lucha por resolver la inseguridad cada estado presentará soluciones distintas porque son jurídicamente soberanos. Sin embargo la paz sólo se logrará con el esfuerzo conjunto de todas las autoridades. El alineamiento en ese propósito debe trascender los cotos de poder de gobernadores y alcaldes; debe superar la intención de lade someter a todos bajo la supervisión de procónsules.Los ciudadanos no somos expertos para participar en, así que no se puede delegar estrategias o tareas a concejos ciudadanos.Lo que ayudaría mucho es la unificación de todas las plataformas tecnológicas de todas las autoridades. Las bases de datos comunes, las compras unificadas de equipo y la voluntad, desde arriba, de acabar con la corrupción en las adquisiciones de tecnología, armas y vehículos.(Continuará)