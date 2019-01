El presidente más vigilado

Un mes después de asumida la Presidencia, el mandato deestá más vigilado que cualquier otro que yo haya visto. Y algunas de sus decisiones rayan entre lo polémico y lo inaceptable, sobre todo entre quienes no votaron por él. Con otras estoy de acuerdo.Mi primera lectura es que muchos deberían de calmarse, y lo digo principalmente por todos aquellos que integran el llamado “círculo rojo”: políticos de oposición -que no saben cómo estar a la altura de eso, cuando podría ser tan sencillo-, periodistas y medios -sobre todo los que históricamente han sido beneficiados por su relación con el gobierno- y la comentocracia -todo ese sector de analistas y académicos que dicen saber de lo que hablan-.Ahora bien, guardar prudencia no significa que no se cuestione o ponga duda la capacidad o pertinencia de ciertas decisiones tomadas por el gobierno en funciones: la cancelación del Nuevo Aeropuerto, el proyecto del Tren Maya, el ajuste al salario mínimo o el hecho de que no se haya disminuido el precio de los combustibles -algo que desde la oposición se critica con más hipocresía que con ganas de aportar al maltrecho debate público-.¿Pero sabe usted en qué radica la clave?, desde mi punto de vista, el eje central de todo es que AMLO ganó la elección. Nos guste o no.Le comparto, apreciable lector, que quien escribe esta columna nació en 1981, y por lo tanto, ha vivido en el México gobernado por De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. López Obrador pudo haber llegado al poder 12 años antes, pero no sucedió, y lo consiguió a la tercera oportunidad, algo que no consiguió Cuauhtémoc Cárdenas.Desde que empezó el periodo de transición, López Obrador se apoderó del escenario político y el discurso mediático. Para bien y para mal. Pero, ojo, apenas lleva un mes al frente del Gobierno federal.Escribí en este mismo espacio, previo a la jornada de la que resultaría electo presidente de México, que se debía valorar la expectativa generada por López Obrador, misma que comparé con la desatada en su momento por Vicente Fox, quien hemos visto que igual apoya al PRI o al PAN, y cuyo mandato fue una decepción en muchos sentidos, y presumible en aspectos que quizá apenas puedan contarse con los dedos de una mano. AMLO no cumplirá todo lo que prometió, pero sí puede hacer mucho más que lo realizado por sus antecesores.Es la segunda ocasión en mi vida en que me toca ver a una generación provocar un volantazo político en las urnas. Fox fracasó. Veamos qué sucede con AMLO.Lo que me parece que no es sano es que usted o yo, nos enfrentemos con gente a la que conocemos por decisiones que no están en nuestras manos, y por eso, como ocurrió antes, vale la pena respetar lo que decidió la mayoría. Sin enfrentarnos. Son tiempos en los que si la madurez no llegará de un amplio sector de los políticos, vale la pena que sea aportada de la sociedad civil informada.A mí me da gusto ver al gobernador Diego Sinhue Rodríguez criticando públicamente el presupuesto para Guanajuato y después entablando diálogo con el presidente en Palacio Nacional. Es una señal de que Guanajuato tiene un gobernador que antepone su encargo a sus posturas personales y políticas, y un presidente que es capaz de reunirse con el mandatario de la única entidad en la que no ganó. De Diego me gusta la madurez, inteligencia y tacto, algo que no mostraron, porque quizá no lo necesitaron, Romero Hicks, Oliva o Márquez. De AMLO, la apertura al diálogo.Lo que sea que ocurra, lo veremos todos, porque disponemos de elementos suficientes para evaluar qué sucede y qué consecuencias arroja. Pero apenas va un mes, creo que nos serviría calmarnos.*El autor es Director Editorial de Quinto Poder y colaborador de AM en la Ciudad de México.Twitter:Comentarios: