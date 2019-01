Rafaguean domicilio de jefe policiaco en Valle de Santiago

Domicilio estaba vacío

El hecho se reportó minutos después de las 5:00 de la mañana al sistema de emergencia 911 que en unse habían escuchado varias, desplazándose al lugar agentes en varias patrullas de Seguridad Pública.Al llegar al domicilio, los policías se percataron que era la casa en donde vive uno de los comandantes de la corporación, del que en un principio se desconocía su paradero al no encontrar a nadie en el interior., el lugar fue resguardado para que se realizará el peritaje correspondiente.Durante un lapso de tiempo se especuló que el comandante había sido privado de su libertad al no saber de su paradero, pero autoridades municipales informaron que ya se tuvo contacto con él y que no resultó lesionado tras el ataque.

