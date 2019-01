Juan iba llegando a su casa en Año Nuevo cuando fue atacado a balazos

ESCAPAN POR HERMANOS ALDAMA

HERIDO EN EL GLÚTEO

resultó herido tras ser atacado a balazos afuera de su casa.La víctima dijo a los policías que no conocía a los agresores y no supo por qué lo atacaron.Esto sucedió a las 4:16 de la madrugada del 1 de enero sobre, iba llegando a sucuando varios hombres a bordo de un auto Volkswagen Jetta blanco, se le acercaron.Un par de hombres bajaron del auto, le cerraron el paso y sin mediar palabra le dispararon para después huir junto a sus cómplices.Los responsables escaparon sobre elen dirección alLa víctima gritó por ayuda y cuando salieron sus familiares, al verlo llamaron al Sistema Único de Emergencias (911).Policías acudieron de inmediato al lugar y al tener características del auto y los responsables, hicieron un operativo por la zona.presentó una herida por disparo de arma de fuego en elpor lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.El joven sólo dijo a los oficiales que no sabía el motivo de la agresión, iba caminando se le acercaron en un auto y le dispararon.Este hecho aún no era reportado o denunciado ante el Ministerio Público.