Ten una buena excusa para hacer yoga:

Fortalece y estira los tobillos y las pantorrillas.

Estira los muslos, las caderas, los hombros y la espalda superior.

Mejora la concentración.

Mejora el sentido del equilibrio.

Mejora la digestión.

Estimula la función cerebral.

Alivia la depresión moderada .

Reduce el cansancio.

Ayuda a aliviar el estrés y la fatiga .

Relaja la columna.

Es una asana que trabaja las caderas y estira toda la piernas.

También trabaja el equilibrio en el cuerpo.

Esta asana conecta con el primer chakra muladhara - conexión con la tierra.

Esta postura se conoce por aliviar la fatiga y la depresión.

Fortalece los brazos y las muñecas.

Abre los flexores de la cadera y la parte delantera de las piernas, así como también los hombros, el pecho, y el abdomen.

Permite una mayor expansión pulmonar y una respiración más profunda.

Conecta con el corazón.

Da flexibilidad a las caderas y las fortalece.

Sirve para hacer estiramientos de rodillas y tobillos.

Es excelente para meditar.

Da paz mental y tranquilidad.

Cuando se hace para meditar, mejora la concentración.

Es buena para la postura porque te da estabilidad suficiente para que no te eches hacia delante, encorvándote.

Te hace sentir bien. Cuando ves que haces una postura tan conocida pero que poca gente puede hacer, ves que has progresado y te sientes bien.

Fortalece las piernas y los tobillos.

Estira la parte posterior de las piernas.

Para iniciar el 2019, la instructora de yogacomparte los beneficios de practicar esta actividad , así como algunas posturas para cuidar de tu cuerpo, mente y espíritu.El primer acercamiento que tuvo la joven con la disciplina física y mental fue cuando tenía 17 años, cuando inició sus clases de meditación y aprendió la práctica de posturas.Dos años después se logró certificar y comenzó a dar clases a sus familiares en casa de sus padres y así, poco a poco, fue creciendo espiritual y profesionalmente.1. El yoga te ayuda a digerir la cena de fin de año y a eliminar las toxinas producidas por esos excesos.2. Establece horarios en tu agenda y haz una pausa, respira y haz algunos estiramientos con torsiones, estos ejercicios te ayudarán al sistema circulatorio y digestivo.3. Ánclate al presente, es muy frecuente que en estas fechas nos acordamos de las personas queridas que ya no nos acompañan.4. Aprovecha antes de que salir de fiesta para hacer una meditación.5. Con los ojos cerrados, concéntrate en tu respiración, en el sonido del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Cada vez que el recuerdo de un ser querido venga a tu mente no luches contra él, recuerda lo mejor de esa persona, suéltalo agradeciendo y vive el presente.6. Come con el estómago, no con los ojos.7. Come y bebe con moderación.8. Aprende a decir que no9. Pregúntate si realmente lo quieres10. Piensa que no es la última comida que harás, al día siguiente habrá una cena más.